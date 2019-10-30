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NBA／鹽湖城辦明星賽 名人堂馬龍：是時候了

2019-10-30 13:27聯合報 記者林宋以情／即時報導

名人堂球星馬龍對於爵士隊再度承辦明星賽舉雙手贊成，直呼該是時候了。 美聯社
名人堂球星馬龍對於爵士隊再度承辦明星賽舉雙手贊成，直呼該是時候了。 美聯社
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2023年鹽湖城將睽違30年再度舉辦明星賽，傳奇球星「郵差」馬龍（Karl Malone），1993年曾與史塔克頓（John Stockton）一同拿下最有價值球員，對於爵士隊再度承辦明星賽舉雙手贊成，直呼該是時候打破刻板印象，讓更多人認識這座城市。

2023年NBA全明星周確定移師至猶他州鹽湖城舉辦，也是鹽湖城繼1933年後，再度舉辦明星賽，該屆與史塔克頓（John Stockton）並列MVP的馬龍，聞訊也雙手贊成，認為是時候讓更多人認識猶他州，特別是外界大多對猶他州有偏見，明星賽也能藉此機會釐清誤解。

「該是時候了」，56歲的馬龍表示，或許明星賽場邊少不了政商名流，但這是個好機會，讓猶他州呈現更多風貌，一展城市特色，而非舊有的刻板印象。

馬龍指出，過去人們都以為猶他州只有摩門教，但還有天主教、猶太教、浸禮宗，許許多多的宗教信仰和種族，「很多都是刻板印象，但儘管如此，明星賽能夠再度在此舉辦，仍讓我忍不住微笑。即便我沒有參與其中，我也樂觀其成。」

現在馬龍不僅是爵士隊和湖人隊球迷，還是米契爾（Donovan Mitchell）的鐵粉，讚賞米契爾儘管年輕，但已經能夠掌控比賽走向，「看他打球很賞心悅目。」

馬龍透露，針對明星賽部分爵士隊至今都尚未與他聯繫，讓他有些失落，但根據消息指出，爵士球團已經著手計畫，盼能讓「雙MVP」馬龍、史塔克頓攜手同台。

爵士Donovan Mitchell

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