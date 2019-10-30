NBA／ 獨行俠歐陸雙星不夠看 靠板凳賞金塊首敗

2019-10-30 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



獨行俠此替補球員表現力壓「歐陸雙星」，以109：106賞金塊隊首敗。 美聯社 分享 facebook

獨行俠30日踢館丹佛金塊，團隊戰力粉碎金塊開季不敗紀錄，登錄10人有9人得分上雙，含板凳5人在內，替補球員表現更是力壓「歐陸雙星」，終場109：106賞金塊隊首敗。

此役唐西奇（Luca Doncic）攻下12分、5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）10分、14籃板，不過全隊得分最佳是兩位替補球員，克萊柏（MaxiKleber）14分、7籃板、3阻攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也繳14分。

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上半場落後的獨行俠，第3節最後倒數三分鐘，自11分落後急起直追，小哈德威率先發難飆進三分球，攜手芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）回敬30：10攻勢，第4節最後7分鐘，小哈德威再送上外線冷箭，率隊取得103：94超前。

芬尼史密斯認為此役無疑展現獨行俠板凳深度，「無論何時叫上誰的名字，所有人都做好準備。」

末節金塊一度追到1分差，但倒數47.1秒，唐西奇上籃擺進保險分，穆雷（Jamal Murray）倒數3.8秒三分線上最後一擊失手，獨行俠帶走勝利。

這是獨行俠隊史第二度9人（以上）得分上雙，而前一次獨行俠板凳全員得分上雙，已經是2015年1月。金塊隊則吞下2017-2018球季以來，主場第18敗，金塊長人約柯奇（Nikola Jokic）繳出本季第二度「大三元」，得分、籃板、助攻各10，P‧米爾賽普（Paul Millsap）23分、8籃板。