NBA／巴特勒轉戰熱火首秀 飆21分率隊宰老鷹

2019-10-30 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



巴特勒請陪產假後終於回歸，獻出轉戰熱火隊處女秀，飆出21分。 美聯社 分享 facebook

明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在開季因喜迎愛女，前三戰都缺陣，今天終於回歸，獻出轉戰熱火隊處女秀，飆出21分，菜鳥赫洛（ Tyler Herro）攻下全隊最佳的29分，幫助熱火隊以112：97勝出，拿下開季第三勝。

30歲的巴特勒近日當新手老爸，愛女出生前的三戰都缺席，今天迎來首秀，在賽前介紹就受到球迷歡呼，他也展現季前凌晨三點練習成果，開賽的前4投俱中，加上19歲菜鳥赫洛第二節獨轟19分，率隊在半場結束就取得近雙位數領先。赫洛是繼2003年的韋德（Dwyane Wade）後，單場攻下最多分的菜鳥，韋德曾在菜鳥年球季，2003年12月對勇士轟下33分。

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「能夠在自家主場，而且是在球迷面前贏球，格外有意義。」巴特勒11投中5，罰球線上也有15投10中，拿下21分、5籃板、3抄截、2助攻，他也大讚菜鳥赫洛的傑出表現，「老實說我並不驚訝，而或許其他人也不該太驚奇，因為他是真貨。」

德拉基奇（ Goran Dragic）不約而同攻下21分，阿德巴約（Bam Adebayo）也挹注17分、10籃板。老鷹隊柯林斯（ John Collins）最佳30分、7籃板、4助攻。

輸球的老鷹還賠上主力楊恩（Trae Young），開季前兩戰各轟下38分、39分，第二節就扭傷右腳踝提前離場，所幸初步X光檢查並無骨折。