NBA／厄文又被爆情緒化且不合群？ 隊友齊抱屈

2019-10-30 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



近日美媒又爆料厄文不合群且情緒化，醞釀休息室風暴，籃網隊友與教練立刻跳出澄清。 美聯社 分享 facebook

明星後衛厄文（Kyrie Irving）在上季與塞爾蒂克不歡而散，今夏轉戰布魯克林，近日美媒又爆料他不合群且情緒化，醞釀休息室風暴；籃網主帥亞特金森（Kenny Atkinson）則是痛斥報導並非真相，稱自己才是情緒化的人。

ESPN記者麥克姆蘭（Jackie MacMullan）日前撰文，提到厄文數次不配合球隊活動情況，包括拒絕配戴能蒐集生理數據的儀器，以及日前赴中國熱身賽，拍攝團體照時不願摘帽，反而要求工作人員用「photoshop」後製移除。

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另外，麥克姆蘭還提到，根據厄文在騎士隊以及塞爾蒂克的隊友表示，厄文的情緒波動大，尤其是陷入低潮時，經常拒絕與教練團、球團高層甚至隊友溝通，多次讓大家摸不著頭緒。

籃網主帥亞特金森馬上駁斥這項傳聞，表示遇到低潮情緒起伏是人的本能，自己相較之下更情緒化，反倒還要給厄文情緒調適的A+分數。

隊友也為厄文打抱不平，丁威迪說：「太詭異了，我以為令人摸不著頭緒的事，是發生在火箭隊。這完全和我們扯不上邊。」喬丹（DeAndre Jordan）說自己是厄文好友，很清楚他的個性，也不認為厄文有帶來任何負面影響。

「我從不讀那些報導，除非是哈利波特小說或者《牧羊少年奇幻之旅》。你們要我說厄文很壞，他很可怕，他很情緒化？」喬丹表示，他唯一知道的，就是厄文十分好勝，「而世界上的每一個人都會有情緒。」