親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

運動筆記【配速列車】2019岱宇臺中國際馬拉松5小時配速策略【列車長完賽規劃】岱宇馬拉松「全馬組」--4小時
健行筆記台北市內湖區—大崙頭山步道歡度國慶戒茂斯上新康橫斷下瓦拉米五日遊
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. David Robinson今日十大好球 (10月29日)

NBA／洛杉磯野火受災戶 詹姆斯送快餐車支援前線

2019-10-30 09:53聯合報 記者林宋以情／即時報導

也是加州大火受災戶的詹姆斯，贈送快餐車到前線給第一線救難人員，感謝救難人員的勇氣...
也是加州大火受災戶的詹姆斯，贈送快餐車到前線給第一線救難人員，感謝救難人員的勇氣和犧牲。 美聯社
分享

受到洛杉磯「蓋蒂野火」（Getty Fire）牽連，連夜撤離居所的「小皇帝詹姆斯（LeBron James），昨天贈送快餐車到前線給第一線救難人員，感謝救難人員的勇氣和犧牲。

美國南北加州近日都受到野火肆虐，南加州的「蓋蒂野火」，起火原因初步判定為枯樹受強風吹襲至電線桿而走火，火勢受風勢助長，目前已蔓延656英畝地，有12棟房屋遭到摧毀，7千多戶住戶列入警戒區域。

詹姆斯是在美國時間本周一凌晨二時收到強制撤離通知，他帶著家人緊急撤離，表示找到的前三家旅館都客滿，直到第四間才有空房，直到凌晨4時才安頓好全家，接近6時才能休息，「這太瘋狂了，我只能這麼說。」

為了感謝救災人員，詹姆斯送快餐車到前線，讓超過千名的第一線人員得以飽餐一頓，「這需要很多勇氣、承諾和犧牲，尤其你得時時冒著生命危險，實在沒有辦法不去感激他們的犧牲奉獻。」

加州市長卡切提在推特上感謝詹皇。 截圖自加州市長卡切提推特
加州市長卡切提在推特上感謝詹皇。 截圖自加州市長卡切提推特
分享

湖人隊今天要迎戰灰熊，即便主帥佛蓋爾（Frank Vogel）允許詹姆斯在賽前練球缺席，詹皇僅睡兩個小時後就趕赴練球。佛蓋爾相信詹姆斯此舉能讓球隊更有向心力，「我告訴他可以缺席一天，回家陪伴家人，但他說『不，我很好，得繼續上工。』」

詹姆斯表示，在火勢宣布百分之百撲滅之前，將會繼續待在旅館。他坦言一夜未眠，多少對他的賽後復原造成影響，「身體有些跟不上，我會試著找時間補眠，獲得更多休息時間。」

詹姆斯Frank Vogel小皇帝

相關新聞

NBA／新球季開胡 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

NBA／尼克近40年首位菜鳥達標 巴瑞特勇創紀錄

2019-10-29 17:16

NBA／傳CBA廣廈隊報價200萬美元 遭法瑞德拒絕

2019-10-29 16:55

NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51

NBA／穆雷下半場復活助金塊連勝 國王仍在等待開胡

2019-10-29 16:35

NBA／快艇祖巴茲送五火鍋 雷納德讚：天空才是極限

2019-10-29 16:11

NBA／把柯瑞變哈登？ 柯爾：勇士隊做不到

2019-10-29 16:11

NBA／單場罰進21球平歷史紀錄 哈登比肩布萊恩與馬龍

2019-10-29 14:41

NBA／雷納德斬30分助快艇 黃蜂洛城背靠背再踢鐵板

2019-10-29 14:05

NBA／米契爾致勝罰球 爵士客場險勝太陽

2019-10-29 13:46

NBA／今日戰績表 76人安比德狂攻勝老鷹拉出開季3連勝

2019-10-29 13:08

NBA／羅瑞末節穩定軍心 暴龍拆穿魔術迎2連勝

2019-10-29 12:36

NBA／凱威爾波普成眾矢之的 主帥：他是最好防守者之一

2019-10-29 12:20

NBA／里拉德強拉尾盤 馬刺仍驚險搶3連勝

2019-10-29 12:08

NBA／開季表現破繭而出 英格倫：真的離開籃球太久

2019-10-29 11:50

NBA／首周東西區最佳球員 楊恩、唐斯強勢入選

2019-10-29 11:40

NBA／上節目談冠軍賽烏龍 史密斯：當晚回想自己也笑了

2019-10-29 11:14

NBA／安比德復出貢獻致勝罰球 76人力擒老鷹保不敗

2019-10-29 10:59

NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆

2019-10-29 10:45

NBA／勇士找回進攻狀態 客場轟垮鵜鶘奪首勝

2019-10-29 10:41

NBA／開季態勢混沌未明 賭盤快艇奪冠優勢不大

2019-10-29 10:18

NBA／羅斯關鍵切入 活塞賞溜馬3連敗

2019-10-29 10:14

NBA／挑釁柯瑞 快艇貝佛利：這5年是我的天下

2019-10-29 08:38

NBA／加州野火蔓延 湖人詹姆斯也緊急撤離

2019-10-29 07:46

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？

2019-10-28 07:00

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00
看更多

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

NBA／勇士找回進攻狀態 客場轟垮鵜鶘奪首勝

2019-10-29 10:41

NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆

2019-10-29 10:45

NBA／把柯瑞變哈登？ 柯爾：勇士隊做不到

2019-10-29 16:11

NBA／上節目談冠軍賽烏龍 史密斯：當晚回想自己也笑了

2019-10-29 11:14

NBA／傳CBA廣廈隊報價200萬美元 遭法瑞德拒絕

2019-10-29 16:55

NBA／凱威爾波普成眾矢之的 主帥：他是最好防守者之一

2019-10-29 12:20

NBA／開季表現破繭而出 英格倫：真的離開籃球太久

2019-10-29 11:50

NBA／尼克近40年首位菜鳥達標 巴瑞特勇創紀錄

2019-10-29 17:16

NBA／單場罰進21球平歷史紀錄 哈登比肩布萊恩與馬龍

2019-10-29 14:41

NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51

NBA／快艇祖巴茲送五火鍋 雷納德讚：天空才是極限

2019-10-29 16:11

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

NBA／里拉德強拉尾盤 馬刺仍驚險搶3連勝

2019-10-29 12:08

NBA／安比德復出貢獻致勝罰球 76人力擒老鷹保不敗

2019-10-29 10:59

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

黑豹旗／職業軍人拯救棒球孤兒 屏榮高中獲首勝

2019-10-29 14:47

12強熱身賽／對決劉致榮 朱育賢：很爽

2019-10-29 16:32

MLB／穿紅格子襯衫3連勝 布萊格曼不換洗G6續穿

2019-10-29 10:28

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

NBA／雷納德斬30分助快艇 黃蜂洛城背靠背再踢鐵板

2019-10-29 14:05

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

中職／就是潘威倫先發 林岳平交付開幕戰重任

2019-10-29 19:00

中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44

日職／受一朗與松井秀喜感召 筒香嘉智宣布挑戰MLB

2019-10-29 14:08

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

2019-10-29 21:41

黑豹旗／屏榮王子來自墨西哥 讚台灣棒球比較強

2019-10-29 16:11

Lamigo告別所透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58

12強／投球20秒限制 陳禹勳台語講暗號

2019-10-29 23:55

中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48

黑豹旗／高苑轉學當屏榮王牌 江岳鴻偶像是劉致榮

2019-10-29 16:10

NBA／新球季開胡 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

NBA／首周東西區最佳球員 楊恩、唐斯強勢入選

2019-10-29 11:40

MLB／敲超前轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22

NBA／米契爾致勝罰球 爵士客場險勝太陽

2019-10-29 13:46

中職／東山再起史上第一人 潘威倫明年有新目標

2019-10-29 22:01

中職／「第七輪有魔法」 朱育賢驚喜拿MVP

2019-10-29 23:52

NBA／穆雷下半場復活助金塊連勝 國王仍在等待開胡

2019-10-29 16:35

NBA／羅瑞末節穩定軍心 暴龍拆穿魔術迎2連勝

2019-10-29 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top