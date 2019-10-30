NBA／洛杉磯野火受災戶 詹姆斯送快餐車支援前線

2019-10-30 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



也是加州大火受災戶的詹姆斯，贈送快餐車到前線給第一線救難人員，感謝救難人員的勇氣和犧牲。 美聯社 分享 facebook

受到洛杉磯「蓋蒂野火」（Getty Fire）牽連，連夜撤離居所的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），昨天贈送快餐車到前線給第一線救難人員，感謝救難人員的勇氣和犧牲。

美國南北加州近日都受到野火肆虐，南加州的「蓋蒂野火」，起火原因初步判定為枯樹受強風吹襲至電線桿而走火，火勢受風勢助長，目前已蔓延656英畝地，有12棟房屋遭到摧毀，7千多戶住戶列入警戒區域。

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詹姆斯是在美國時間本周一凌晨二時收到強制撤離通知，他帶著家人緊急撤離，表示找到的前三家旅館都客滿，直到第四間才有空房，直到凌晨4時才安頓好全家，接近6時才能休息，「這太瘋狂了，我只能這麼說。」

為了感謝救災人員，詹姆斯送快餐車到前線，讓超過千名的第一線人員得以飽餐一頓，「這需要很多勇氣、承諾和犧牲，尤其你得時時冒著生命危險，實在沒有辦法不去感激他們的犧牲奉獻。」

加州市長卡切提在推特上感謝詹皇。 截圖自加州市長卡切提推特 分享 facebook

湖人隊今天要迎戰灰熊，即便主帥佛蓋爾（Frank Vogel）允許詹姆斯在賽前練球缺席，詹皇僅睡兩個小時後就趕赴練球。佛蓋爾相信詹姆斯此舉能讓球隊更有向心力，「我告訴他可以缺席一天，回家陪伴家人，但他說『不，我很好，得繼續上工。』」

詹姆斯表示，在火勢宣布百分之百撲滅之前，將會繼續待在旅館。他坦言一夜未眠，多少對他的賽後復原造成影響，「身體有些跟不上，我會試著找時間補眠，獲得更多休息時間。」