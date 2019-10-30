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NBA／新球季開胡 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05聯合報 記者林宋以情／綜合報導

格林(中)率隊搶首勝，也講出勇士本季面臨的困境。 (美聯社)
格林(中)率隊搶首勝，也講出勇士本季面臨的困境。 (美聯社)
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開季苦吞二連敗的勇士隊，昨日拿三名主力先發缺陣的鵜鶘隊開刀，以一三四比一二三止敗，新球季開胡，但勇士兩大球星的挑戰才剛剛開始，斬獲「大三元」的格林坦言，現在的勇士並非好球隊。

兩位大將杜蘭特轉隊、湯普森受傷，勇士開季連兩戰都輸超過十九分，昨日柯瑞攻下廿六分、十一助攻，籃板、助攻各三，加上格林十六分、十七籃板、十助攻表現，讓勇士拿到本季首勝。

柯瑞三分球十投四中，三發在第二節出現，率隊打出四十五比卅二攻勢，擴大領先。羅素挹注廿四分，板凳出發的李也攻下生涯新高廿三分、十一籃板。

迎來首勝，勇士警訊並未解除，格林說：「身為球隊的領袖，我們必須每晚都打出高水準表現，帶領年輕球員。」柯瑞表示，如何盡快讓年輕球員融入球隊，是勇士本季的主軸，「我們每晚都得拚戰，且鐵定不會贏得太輕鬆，但我們接下這個挑戰和責任。」

主帥柯爾被問及，是否會讓柯瑞仿效哈登，主導更多進攻、彌補進攻火力，柯爾否決這種可能性，「我不認為有這麼單純，這需要團隊合作，我們也沒人力。」

勇士柯瑞格林柯爾鵜鶘羅素哈登杜蘭特

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