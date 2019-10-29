NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



衛斯特布魯克迎戰老東家。 美聯社 分享 facebook

明星控衛保羅（Chris Paul）今夏轉戰雷霆，29日首返休士頓火箭隊主場豐田中心，火箭球迷張開雙手迎接，不過賽後見到衛斯特布魯克（Russell Westbrook）進到雷霆休息室和前隊友敘舊，保羅忍不住調侃，「你走錯休息室了。」

保羅此役攻下15分、5籃板、4助攻，雷霆最終112：116無緣踢館成功，不過前東家球迷很捧場，當比賽首度暫停時，現場播放起致敬影片，球迷紛紛起立歡呼，向這位上季率隊挺進西區決賽的功臣致敬。

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「非常感激，這裡的球迷對我和我的家人都很友善。」前兩季披火箭戰袍，保羅坦言不少火箭的隊職員如同他的家人，並試著與他們保持聯繫，甚至透露與塔克（PJ Tucker）、克拉克（Gary Clark）每天聊天。

賽後衛少來到雷霆隊休息室敘舊，保羅打趣要衛少離開，「快艇曾經因為這樣要禁我賽。老兄，你得離開這裡。」

玩笑歸玩笑，保羅仍稱讚衛少的加入，為火箭隊帶來不同效應，「他的強勢進攻為球隊帶來改變，讓隊員多了空檔，我想這就是衛少的能力，讓所有人都參與其中。」