NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



八村壘。 美聯社 分享 facebook 菜鳥球季前三場例行賽繳出平均16.3分7.7籃板的亮眼數據，華盛頓巫師日籍混血前鋒八村壘，今年背負著亞洲期待登上NBA舞台並打出華麗開場，讓退役傳奇射手艾倫（Ray Allen）也直言，八村壘將很有機會在NBA取得一番成就。

八村壘今年在選秀首輪第九順位被巫師選入，並被NBA官網列為10大關注新秀，雖然聲勢不如鵜鶘威廉森（Zion Williamson）與尼克巴瑞特（RJ Barrett）等人，但開季前三場比賽打完，他在新秀得分榜上排名第五名，籃板排名第一名，在巫師一哥沃爾（John Wall）本賽季持續養傷的情況下，如能保持此效率並健康出賽，將很有機會爭奪年度最佳新人王獎座。

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而今天傳奇射手艾倫在前往巫師造訪後，也談到對於這名菜鳥前鋒的個人看法，「我去年就花了很多時間觀察他，我看到他具備了運動員該有的高水平能力，並且有很棒的體型和個性，我認為他會在NBA取得相當高的成就。」

艾倫也指出，隨著NBA近年在日本的發展愈來愈好，將會有愈來愈多像八村壘這樣的選手，在聯盟中取得一定的成就，「如果有海外球員在聯盟中有好的表現，這將有助於NBA品牌在該國的發展並推動國際化，聯盟過去幾年一直在支持著這些海外球員，NBA比賽也因為這些國際球員的加入變得更加國際化。」