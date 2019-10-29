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NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51聯合報 記者林宋以情／即時報導

衛斯特布魯克(左)。 路透
衛斯特布魯克(左)。 路透
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今夏告別效力11年的奧克拉荷馬雷霆隊，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今日在火箭主場迎接造訪的老東家，賽前還和前隊友亞當斯（Steven Adams）、羅伯森（ Andre Roberson）有說有笑，不過上了場各為其主，攜手哈登（James Harden）率火箭116：112帶走勝利。

「就是這麼回事，當我上了場就沒有朋友。」衛斯特布魯克此役攻下21分、12籃板、9助攻「準大三元」表現。與亞當斯交情甚篤，但好友們都知道，上了場就不要和衛少說話。

衛斯特布魯克表示，只要一踏進球場，就是六親不認，「賽前和賽後，我都會和他們聊天，這並不代表我沒有朋友，但比賽中可以這麼說。」

衛少首節前5投都失手，包括一次上籃甚至沒有碰到籃圈，首節火箭隊一度落後達13分，地主直到第3節才藉著39：18攻勢，自10分落後超前，衛少該節拿下6分、3籃板、4助攻。

雷霆隊決勝節一度追到3分差，但衛少先是送上招牌快攻戰斧式爆扣，終場前再搶下關鍵進攻籃板，切入後分球給塔克（PJ Tucker），讓塔克倒數54.8秒飆進關鍵三分球，鎖定勝局。

此役罰球線上22投21中，轟下全場最佳40分的哈登說，「那是致勝球，衛少抓住關鍵進攻籃板，他會做盡一切幫你拿下勝利。」

衛斯特布魯克哈登雷霆

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