NBA／把柯瑞變哈登？ 柯爾：勇士隊做不到

2019-10-29 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



柯瑞。 美聯社 分享 facebook 開季二連敗的金州勇士，今日總算迎來首勝，134：123擊敗鵜鶘隊。賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被問及，有無可能要柯瑞（Stephen Curry）嘗試更多三分投射，彌補進攻火力上的不足，柯爾回應，將柯瑞變成哈登（James Harden）無助於勇士打法。

少了杜蘭特（ Kevin Durant ）和湯普森（Klay Thompson），勇士隊開季接連敗給快艇隊和雷霆隊，且分差都不少，尤其前兩戰柯瑞手感欠佳，今日賽前38投中15。

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所幸柯瑞此役找回節奏，三分線上10投4中，挹注26分、11助攻，籃板、助攻各3，次節柯瑞就飆進三記三分球，率隊單節打出45：32攻勢，拉開領先，格林（Draymond Green）挹注「大三元」16分、17籃板、10助攻表現。

「我不認為有這麼單純。」柯爾坦言，當然可以讓柯瑞變成哈登，執行每一波進攻，但這並不容易，且需要一整個團隊合作。柯爾分析，火箭隊過去幾年場上都有五名射手，得以製造出空間給哈登，但勇士隊球風並非如此。

柯爾相信，年輕陣容還需要時間磨合，但有信心教練團會找出讓柯瑞得以發揮的方式，「我們需要讓他能夠更自由接應，無須刻意製造大空檔，這無疑是個挑戰，但也是我們努力中的。」

柯爾也稱讚格林、柯瑞兩人這段期間，扮演起領袖角色，無論是帶球員看影片，或者小組練習，都合作無間，但也坦言球員不習慣輸球，「開季幾場球對他們來說並不好受，也的確有些沮喪。但他們處理地很好。」