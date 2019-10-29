NBA／快艇祖巴茲送五火鍋 雷納德讚：天空才是極限

2019-10-29 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



儘管前一場比賽意外在客場敗給鳳凰城太陽，但本賽季冠軍賽熱門隊伍洛杉磯快艇今天回到主場迎戰夏洛特黃蜂，靠著雷納德（Kawhi Leonard）全場進帳30分外帶7籃板6助攻，以111：96輕取黃蜂，不過雷納德強調球隊的化學效應仍在建立中，還有很長一段路要走。

祖巴茲(右)。 美聯社 分享 facebook 雖然僅代表快艇岀賽第四場例行賽，但上賽季總冠軍賽MVP雷納德已經在洛杉磯展現十足宰制力，前四戰繳出平均27分7.5助攻6.4籃板1.8抄截和1.3阻攻的全能成績單，幫助球隊拿下三勝一敗佳績。

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對於在喬治（Paul George）尚未歸隊的情況下，球隊開季就已經打出火熱狀態，雷納德說：「現在對我們來說還差很遠，我們還有很漫長的路要走，儘管我們仍在進步，並持續建立化學效應，但我不會說我們已經找到自己的角色，仍要繼續往前走。」

而快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）對於雷納德在加入球隊後幾乎沒有太多適應不良的問題也說：「要讓他融入其實很簡單，就是把球不斷塞給他，我可不是白痴。事實上我們確實還有很多需要改善的地方，我認為我們距離目標還差很遠，甚至不能說很接近，但在這一段時間你仍必須想辦法贏球，尤其是你身在西區，必須盡可能的搶下勝利。」

快艇今天除了雷納德表現亮眼外，剛過33歲生日的威廉斯（Lou Williams）也進帳23分，先發中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）則是有單場5阻攻表現，讓雷納德大讚年僅22歲的他擁有大將之風，「天空才是他的極限，他絕對能夠成為一名有宰制力的中鋒。」