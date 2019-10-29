NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆
轉隊後首度回到休士頓，成為雷霆隊指揮官的明星後衛保羅（Chris Paul）今天得到火箭隊主場球迷熱烈歡迎，不過最終勝利仍是由火箭隊的「MVP」組合哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）留下，聯手轟下61分，助火箭以116：112守護勝利。
保羅效力火箭兩個球季，和哈登組成的「哈羅連線」一度是球隊爭奪總冠軍的希望，但季後賽旅程卻都提前終結；季前火箭和雷霆完成震撼交易，保羅和衛斯特布魯克互換東家，今天是兩軍在新季首度對壘。
迎接保羅第一度「回娘家」，火箭除製作影片向他羅致敬，主場豐田中心的球迷在第一節就為保羅獻上熱情歡呼，主角也以肢體動作回應，不過保羅在前三節手感不佳，10投僅3中，球隊在半場雖以62：52領先，第三節卻被火箭打出39：18攻勢逆轉，反以81：91落後。
決勝節雷霆開啟追分模式，蓋里納利（Danilo Gallinari）兩罰後，保羅投進三分球，施羅德（Dennis Schroder）上籃得手將分數縮小到4分差，逼使火箭喊出暫停；火箭直到6分45秒才靠哈登罰球攻下單節前兩分，但領先分數始終拉不開，保羅2分23秒飆進的單節第2顆外線助隊再將差距縮小到103：106，不過「衛少」讀秒階段傳出單場第9次助攻，讓塔克（PJ Tucker）投進關鍵外線，火箭領先再擴大到6分，最終仍以116：112守護勝利。
哈登轟下全場最高40分，但三分球14投僅中3；保羅16投4中拿15分，雷霆以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22分最佳。
衛斯特布魯克在兩天前才剛以28分、10籃板、13助攻完成本季第一度「大三元」，生涯累積139次超越「魔術」強森（Magic Johnson）、獨居排行榜第2位；今天則是繳出21分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績，離名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）保持的史上最多181次仍有42次距離。
火箭雖奪勝，球隊卻發布壞消息，板凳得分好手格林（Gerald Green）因左腳骨折動手術，預計缺席6個月，能否趕得及本季回歸，仍是未知數。
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