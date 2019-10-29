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NBA／今日戰績表 76人安比德狂攻勝老鷹拉出開季3連勝

2019-10-29 10:10聯合新聞網 整理

76人隊安比德全場攻下36分、13籃板，助隊逆轉勝老鷹，拉出開季3連勝。 美聯社
76人隊安比德全場攻下36分、13籃板，助隊逆轉勝老鷹，拉出開季3連勝。 美聯社
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NBA今日戰績表

溜馬 94:96 活塞

公牛 98:105 尼克

76人 105:103 老鷹

魔術 95:104 暴龍

雷霆 112:116 火箭

騎士 112:129 公鹿

勇士 134:123 鵜鶘

拓荒者 : 馬刺

爵士 : 太陽

金塊 : 國王

黃蜂 : 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:30 老鷹 vs. 熱火

09:00 獨行俠 vs. 金塊(愛爾達體育1台)

10:30 灰熊 vs. 湖人(緯來體育台)

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