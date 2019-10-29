NBA／今日戰績表 76人安比德狂攻勝老鷹拉出開季3連勝

相關新聞
NBA／勇士找回進攻狀態 客場轟垮鵜鶘奪首勝2019-10-29 10:41
NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆2019-10-29 10:45
新狼王唐斯大暴發 不像賈奈特更像柯瑞2019-10-29 07:00
狀元郎健康牽動未來 鵜鶘新賽季充滿變數2019-10-29 07:00
NBA／加州野火蔓延 湖人詹姆斯也緊急撤離2019-10-29 07:46
NBA／安比德復出貢獻致勝罰球 76人力擒老鷹保不敗2019-10-29 10:59
NBA／上節目談冠軍賽烏龍 史密斯：當晚回想自己也笑了2019-10-29 11:14
NBA／開季態勢混沌未明 賭盤快艇奪冠優勢不大2019-10-29 10:18
NBA／羅斯關鍵切入 活塞賞溜馬3連敗2019-10-29 10:14
NBA／挑釁柯瑞 快艇貝佛利：這5年是我的天下2019-10-29 08:38
NBA／哈沃德板凳建功 湖人主場球迷鼓掌致敬2019-10-29 00:28
NBA／開季3戰平均飆25分 羅斯自評仍不滿意2019-10-28 16:15
NBA／楊恩開季火熱創聯盟紀錄 唐西奇：起飛啦2019-10-28 15:58
NBA／今日戰績表 勇士開季2戰慘輸47分2019-10-28 15:55
NBA／66歲迎接首勝 騎士教頭：永生難忘2019-10-28 15:14
NBA／哈沃德高效演出 湖人教頭：他是今晚主角2019-10-28 14:45
NBA／評「挑戰」新制 庫班：裁判當下應解釋改判2019-10-28 13:55
NBA／維金斯第四節飆分秀 灰狼滅火奪3連勝2019-10-28 12:55
NBA／湖人雙星聯手捕蜂 AD有狀況提前退場2019-10-28 12:41
NBA／拓荒者「挑戰」成功 客場破獨行俠連勝2019-10-28 12:33
NBA／勇士連兩場慘敗 格林飆髒話喊爛透了2019-10-28 10:44
NBA／開季兩戰慘輸47分 勇士寫下難堪紀錄2019-10-28 10:35
NBA／厄文37分做白工 灰熊克勞德OT絕殺籃網2019-10-28 10:03
NBA／羅素被吹出場 勇士再慘輸雷霆28分2019-10-28 08:05
艾頓陷禁藥風波 太陽如何撐過禁賽期？2019-10-28 07:00
斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！2019-10-25 07:00
瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀2019-10-25 07:00
NBA新球季開打 十月份一二三3大看點2019-10-24 07:00
詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？2019-10-22 07:00
傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？2019-10-20 15:00
勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜2019-10-18 07:00
首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手2019-10-18 07:00
NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係2019-10-17 07:00
莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當2019-10-16 07:00
日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？2019-10-15 07:00
NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭2019-10-10 07:00
熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了2019-10-08 07:00
四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？2019-10-08 07:00
輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事2019-10-03 07:00
熱門文章
MLB／國民女球迷露奶干擾 網：出四筒仍被聽牌2019-10-28 17:47
NBA／哈沃德高效演出 湖人教頭：他是今晚主角2019-10-28 14:45
MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌2019-10-28 11:42
NBA／楊恩開季火熱創聯盟紀錄 唐西奇：起飛啦2019-10-28 15:58
NBA／湖人雙星聯手捕蜂 AD有狀況提前退場2019-10-28 12:41
12強熱身賽／劉致榮飆157公里 中華隊不敵味全龍2019-10-28 21:21
NBA／開季3戰平均飆25分 羅斯自評仍不滿意2019-10-28 16:15
NBA／66歲迎接首勝 騎士教頭：永生難忘2019-10-28 15:14
NBA／挑釁柯瑞 快艇貝佛利：這5年是我的天下2019-10-29 08:38
NBA／勇士找回進攻狀態 客場轟垮鵜鶘奪首勝2019-10-29 10:41
NBA／拓荒者「挑戰」成功 客場破獨行俠連勝2019-10-28 12:33
12強／川崎讚傳奇 王建民：我是歐吉桑2019-10-28 18:10
12強／王躍霖國際賽奮鬥血淚史 已做到鞠躬盡瘁2019-10-29 07:00
NBA／維金斯第四節飆分秀 灰狼滅火奪3連勝2019-10-28 12:55
12強熱身賽／被敲安心想完了 劉致榮回穩飆157公里2019-10-28 22:24
12強熱身賽／突破僵局遭逆轉 洪總點出心態問題2019-10-28 22:26
NBA／加州野火蔓延 湖人詹姆斯也緊急撤離2019-10-29 07:46
NBA／羅斯關鍵切入 活塞賞溜馬3連敗2019-10-29 10:14
NBA／哈沃德板凳建功 湖人主場球迷鼓掌致敬2019-10-29 00:28
新狼王唐斯大暴發 不像賈奈特更像柯瑞2019-10-29 07:00
日職／買得多不如養得好 巨人還要再搶球員？2019-10-29 07:00
PGA／王者回歸！ 伍茲日本摘史上最多紀錄82冠2019-10-28 12:05
NBA／評「挑戰」新制 庫班：裁判當下應解釋改判2019-10-28 13:55
中職／廖任磊隨味全龍訓練 葉君璋就近觀察2019-10-28 18:46
12強熱身賽／初次亮相 劉致榮飆火球2019-10-29 00:23
HBL／首位美國籍球員 到東泰高中打球圓夢2019-10-28 16:09
NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆2019-10-29 10:45
12強熱身賽／張進德轟陽春砲 感謝曾豪駒調整2019-10-28 22:44
MLB／上任費城人總教練 吉拉迪：很興奮來到這2019-10-29 07:48
MLB／柯爾雪恥助太空人聽牌 世界大賽前5場都客隊贏2019-10-29 00:25
狀元郎健康牽動未來 鵜鶘新賽季充滿變數2019-10-29 07:00
圖／12強熱身賽劉致榮飆157公里火球 全場球迷驚呼2019-10-28 22:32
12強／中華隊陣型未定 洪總預估4日定案2019-10-28 19:33
12強／投球限制不同 日職雙投要適應2019-10-28 21:06
ABL／和聯盟達共識 寶島夢想家迎「寶島內戰」2019-10-28 13:18
WTA年終賽／不敵上屆冠軍 詹家姊妹開胡再等等2019-10-28 18:15
NBA／開季態勢混沌未明 賭盤快艇奪冠優勢不大2019-10-29 10:18
黑豹旗／遭金門農工淘汰 新竹高工兩輪得31分已滿足2019-10-28 14:13
WTA年終賽／謝淑薇雙打開胡 瞄準年終球后2019-10-28 12:15
網球／巴塞爾才奪冠 費德勒巴黎退賽2019-10-28 22:10
留言