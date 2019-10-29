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NBA／挑釁柯瑞 快艇貝佛利：這5年是我的天下

2019-10-29 08:38聯合報 記者曾思儒／即時報導

貝佛利(左)於上季交手時防守柯瑞。 美聯社
貝佛利(左)於上季交手時防守柯瑞。 美聯社
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NBA開幕戰上周已落幕，由快艇隊和勇士隊進行的西區雙雄對決話題仍沒結束，美媒就報導，快艇貝佛利（Patrick Beverley）在比賽過程中除緊黏勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry），嘴巴也沒放過，挑釁柯瑞說勇士時代已結束。

根據記者德凡尼（Sean Deveney）的報導，第二節還剩1分28秒時，貝佛利迫使柯瑞發生一次失誤，之後貝佛利就開始「垃圾話」連發。

「你有最近這5年，接續5年是我的天下。」這是貝佛利和柯瑞發下的豪語。

柯瑞則是幽默以對，他回說：「你不是31歲了嗎？」

勇士上季寫下連續5年打進總冠軍紀錄，新球季在人員大幅變動下卻打得掙扎，前兩戰合計輸47分寫下隊史難堪紀錄，反觀在加入雷納德（Kawhi Leonard）後，快艇開季前兩戰的確打出問鼎總冠軍的氣勢，第3戰雖在客場就在客場以122：130敗給太陽隊，不過球隊之後還會迎接休養肩傷的另員大將喬治（Paul George）加入，戰力有望再升級。

只是雷納德和喬治都會在2021年成為自由球員，連威廉斯（Lou Williams）也在同時成自由身，儘管球團計畫是留下幾名球星，朝總冠軍邁進，但計畫恐趕不上變化，5年後已經36歲的貝佛利，最有機會「嗆聲」的時光可能就是這兩個球季。

柯瑞勇士快艇

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