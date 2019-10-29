NBA／加州野火蔓延 湖人詹姆斯也緊急撤離

2019-10-29 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



加州大火，湖人球員詹姆斯也受到牽連。 美聯社 分享 facebook 美國加州北部野火因強風加速蔓延，已有數萬民眾已接獲指令撤離家園，就連湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也成其中一員。

美國時間本周一凌晨4點，詹姆斯在推特發文指這次洛杉磯野火「不是開玩笑的」，他和家人已經緊急撤離，「我正開著車，試著找落腳處，目前還沒好消息。」不過半小時後「小皇帝」再度發文報平安，表示已經找到適合的棲身處，總算為「瘋狂夜晚」畫下句點。

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根據美媒報導，洛杉磯405號州際公路西側、日落大道以北和蓋蒂中心附近發生了一場大火，且因風勢助長，這場大火往西蔓延超過500英畝，大約有1萬棟住宅和商業建築都接到強制疏散命令；詹姆斯在2018年轉戰湖人後就在洛城布倫特伍德（Brentwood）置產，也是這次加州野火影響的區域。

洛杉磯消防局表示強風使野火造成「險峻的情勢」，約有500處火警傳出，加州森林及消防處也表示，加州有58個郡，其中43個郡都亮起紅色警告。

找到棲身處的詹姆斯也持續發文，除祈禱所有撤離住戶盡快找到安全的落腳處，也感謝最初的示警者，並希望他們一切安好。

湖人昨天在主場擊敗黃蜂隊，下一戰將在明天迎接灰熊隊。