NBA／加州野火蔓延 湖人詹姆斯也緊急撤離

加州大火,湖人球員詹姆斯也受到牽連。 美聯社 分享 facebook 美國加州北部野火因強風加速蔓延,已有數萬民眾已接獲指令撤離家園,就連湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)也成其中一員。

美國時間本周一凌晨4點,詹姆斯在推特發文指這次洛杉磯野火「不是開玩笑的」,他和家人已經緊急撤離,「我正開著車,試著找落腳處,目前還沒好消息。」不過半小時後「小皇帝」再度發文報平安,表示已經找到適合的棲身處,總算為「瘋狂夜晚」畫下句點。

根據美媒報導,洛杉磯405號州際公路西側、日落大道以北和蓋蒂中心附近發生了一場大火,且因風勢助長,這場大火往西蔓延超過500英畝,大約有1萬棟住宅和商業建築都接到強制疏散命令;詹姆斯在2018年轉戰湖人後就在洛城布倫特伍德(Brentwood)置產,也是這次加州野火影響的區域。

洛杉磯消防局表示強風使野火造成「險峻的情勢」,約有500處火警傳出,加州森林及消防處也表示,加州有58個郡,其中43個郡都亮起紅色警告。

找到棲身處的詹姆斯也持續發文,除祈禱所有撤離住戶盡快找到安全的落腳處,也感謝最初的示警者,並希望他們一切安好。

湖人昨天在主場擊敗黃蜂隊,下一戰將在明天迎接灰熊隊。

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP