NBA／哈沃德板凳建功 湖人主場球迷鼓掌致敬

2019-10-29 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



哈沃德替補上場23分鐘，8投全中，高效率拿下16分10籃板4阻攻。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊戴維斯、詹姆斯昨天聯手轟下四十九分，率隊一二○比一○一擊敗黃蜂隊、笑納二連勝，板凳出發的中鋒哈沃德，八投八中攻下十六分，退場時獲得主場球迷起立鼓掌致敬，好表現搶走雙星不少風采。

卅三歲的明星中鋒哈沃德，開季前因為卡珍斯受傷，加盟湖人隊救火，昨天替補出賽廿三分鐘命中率百分百，外帶十籃板、四阻攻，終場前五分鐘被主帥佛蓋爾換下時，史戴波中心不再如過去噓聲四起，而是球迷暖心掌聲。

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哈沃德表示，能夠回到洛城別具意義，他也想要珍惜每分每秒，把握在場上機會，「期盼我們上場時，球迷也能樂在其中，我會帶著滿滿能量奮戰。」

哈沃德上季因椎間盤突出手術僅打九場，加盟湖人前就告訴自己，無論最終落腳何處，上場就要發揮百分之一百一十，「即便只有兩分鐘、卅秒或十五分鐘也要拚，最終回到這支最棒的隊伍和城市，我心懷感激。」

戴維斯攻下全隊最佳廿九分、十四籃板，詹姆斯斬獲廿分、十二助攻。