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新狼王唐斯大暴發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00特約記者李亦伸

灰狼開季3連勝，灰狼七呎中鋒唐斯場均打出32分、13.3籃板、5助攻，三分球命中率5成17，投籃命中率5成25，唐斯超凡表演和帶動讓灰狼開季像一支季後賽球隊。

唐斯最不可思議的數據是三分球每場出手9.7次命中5球，他的出手次數跟開季勇士後衛柯瑞每場10次差不多，但柯瑞每場只能命中2記三分，柯瑞開季的三分球命中率是2成5。許多球迷把唐斯的表現和領袖魅力比喻成「賈奈特二世」，同樣是七呎長人統治禁區，打出「20分、10籃板」以上數據，展現主宰力。

灰狼中鋒唐斯開季前3戰完全掌控節奏，不但攻下96分、投進15個三分球，搶下40個...
灰狼中鋒唐斯開季前3戰完全掌控節奏，不但攻下96分、投進15個三分球，搶下40個籃板，還有15助攻、9抄截、6阻鍋，在Fantasy Basketball球員ranking中排名第一。 美聯社
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唐斯目前的表現有點太意外，因為他的三分球出手太多，而且命中率太高，高到甚至「難以置信」。以唐斯的能力、球技和球路特色，他不可能整季都打出這麼高的三分球命中率和MVP等級表現。如果再以唐斯在灰狼必須扮演中鋒，負責禁區攻防和護框工作，他更不可能持續打出這麼變態的三分手感和恐怖數據。

唐斯賽季水平和能力大約就在場均26分、12籃板、5助攻，這也是年度MVP規格，如果灰狼能成為季後賽球隊，甚至打進西區前四種子，唐斯就能成為MVP有力競爭者。唐斯出色表現只能說是他的努力、成熟和轉型、進化，他的火熱狀況和手感也能解決灰狼許多危機和困難。但灰狼終歸要學會防守，控制失分，唐斯也必須回歸中鋒，擔負更多防守和保護禁區責任。

唐斯(左)現在像是有柯瑞三分球能力的賈奈特，但等他手感不再這麼瘋狂之後，他還是要...
唐斯(左)現在像是有柯瑞三分球能力的賈奈特，但等他手感不再這麼瘋狂之後，他還是要扛起中鋒的工作，更加努力地防守。 美聯社
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灰狼開季三連勝，但還是存在幾個很難解釋的「疑惑」。

1、命中率好低

灰狼團隊三分球命中率只有3成02，這是聯盟排名倒數水平，投籃命中率也只有4成4，同樣是末段班，開季三連勝，場均得分121分，只能說明唐斯個人狀況太好，手感太熱，球迷超順。

2、維金斯打不出狀元水準

灰狼其他兩名主力，控球提格三分球命中率只有1成6，前鋒維金斯三分球命中率僅2成3，這兩人是灰狼第二、第三號得分手，這樣的火力和表現，很難支撐灰狼整季的穩定戰力和戰績。

維金斯(左二)在下半場連續投進3顆三分球之後，與隊友一起在場上慶祝，但事實上他這...
維金斯(左二)在下半場連續投進3顆三分球之後，與隊友一起在場上慶祝，但事實上他這3場比賽三分球出手17次僅投進4球，在其他方面的表現也乏善可陳，似乎逐年退步的趨勢仍在持續中。 美聯社
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3、失分太高

灰狼場均失分高達111分，得分飆高，失分也高，一旦手感回復正常，灰狼打不出更好防守和控制失分、節奏，灰狼戰力也會很快被打回原形。

4、灰狼的時代來臨了嗎？

灰狼的強大和優勢在運動能力、年輕、籃板球，這是灰狼開季勢如破竹重要關鍵，加上唐斯手感超火，進攻端無人能擋，幫助灰狼打出非常驚奇開局，也給灰狼球迷無比信心。

灰狼總教練桑德斯：「戰士上戰場，不投三分球就準備等死吧！」 ( 設計對白 ) 美...
灰狼總教練桑德斯：「戰士上戰場，不投三分球就準備等死吧！」 ( 設計對白 ) 美聯社
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5、三分球出手過於浮濫

灰狼開季每場出手42次三分球同樣誇張，但命中率只有3成，接下來如果不能用防守和控制失分去改變比賽，灰狼這種打法三分攻勢會搞死自己。

灰狼陣中除了前鋒柯文頓原本就是正牌三分射手以外，唐斯以及其他球員像吃到柯瑞口水一...
灰狼陣中除了前鋒柯文頓原本就是正牌三分射手以外，唐斯以及其他球員像吃到柯瑞口水一樣的神奇表現應該不會持續太久。 美聯社
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唐斯正在蛻變成為一名真正球星，球技更成熟，穩定性更好，但更重要的是正確理解比賽，帶領隊友打好防守，這是唐斯手感超級火熱之餘需要搞懂的細節。

眼前這個213公分長人唐斯不像狼王賈奈特，他更像一個213公分大號柯瑞，出手大量三分球，控球時間很長，也打出生涯最好效率。他的開季驚奇還能延續多久，肯定是今年開季最迷人話題。

灰狼唐斯Andrew Wiggins

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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