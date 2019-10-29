新狼王唐斯大暴發 不像賈奈特更像柯瑞
灰狼開季3連勝，灰狼七呎中鋒唐斯場均打出32分、13.3籃板、5助攻，三分球命中率5成17，投籃命中率5成25，唐斯超凡表演和帶動讓灰狼開季像一支季後賽球隊。
唐斯最不可思議的數據是三分球每場出手9.7次命中5球，他的出手次數跟開季勇士後衛柯瑞每場10次差不多，但柯瑞每場只能命中2記三分，柯瑞開季的三分球命中率是2成5。許多球迷把唐斯的表現和領袖魅力比喻成「賈奈特二世」，同樣是七呎長人統治禁區，打出「20分、10籃板」以上數據，展現主宰力。
唐斯目前的表現有點太意外，因為他的三分球出手太多，而且命中率太高，高到甚至「難以置信」。以唐斯的能力、球技和球路特色，他不可能整季都打出這麼高的三分球命中率和MVP等級表現。如果再以唐斯在灰狼必須扮演中鋒，負責禁區攻防和護框工作，他更不可能持續打出這麼變態的三分手感和恐怖數據。
唐斯賽季水平和能力大約就在場均26分、12籃板、5助攻，這也是年度MVP規格，如果灰狼能成為季後賽球隊，甚至打進西區前四種子，唐斯就能成為MVP有力競爭者。唐斯出色表現只能說是他的努力、成熟和轉型、進化，他的火熱狀況和手感也能解決灰狼許多危機和困難。但灰狼終歸要學會防守，控制失分，唐斯也必須回歸中鋒，擔負更多防守和保護禁區責任。
灰狼開季三連勝，但還是存在幾個很難解釋的「疑惑」。
1、命中率好低
灰狼團隊三分球命中率只有3成02，這是聯盟排名倒數水平，投籃命中率也只有4成4，同樣是末段班，開季三連勝，場均得分121分，只能說明唐斯個人狀況太好，手感太熱，球迷超順。
2、維金斯打不出狀元水準
灰狼其他兩名主力，控球提格三分球命中率只有1成6，前鋒維金斯三分球命中率僅2成3，這兩人是灰狼第二、第三號得分手，這樣的火力和表現，很難支撐灰狼整季的穩定戰力和戰績。
3、失分太高
灰狼場均失分高達111分，得分飆高，失分也高，一旦手感回復正常，灰狼打不出更好防守和控制失分、節奏，灰狼戰力也會很快被打回原形。
4、灰狼的時代來臨了嗎？
灰狼的強大和優勢在運動能力、年輕、籃板球，這是灰狼開季勢如破竹重要關鍵，加上唐斯手感超火，進攻端無人能擋，幫助灰狼打出非常驚奇開局，也給灰狼球迷無比信心。
5、三分球出手過於浮濫
灰狼開季每場出手42次三分球同樣誇張，但命中率只有3成，接下來如果不能用防守和控制失分去改變比賽，灰狼這種打法三分攻勢會搞死自己。
唐斯正在蛻變成為一名真正球星，球技更成熟，穩定性更好，但更重要的是正確理解比賽，帶領隊友打好防守，這是唐斯手感超級火熱之餘需要搞懂的細節。
眼前這個213公分長人唐斯不像狼王賈奈特，他更像一個213公分大號柯瑞，出手大量三分球，控球時間很長，也打出生涯最好效率。他的開季驚奇還能延續多久，肯定是今年開季最迷人話題。
留言