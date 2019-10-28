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NBA／66歲迎接首勝 騎士教頭：永生難忘

2019-10-28 15:14聯合報 記者曾思儒／即時報導

騎士新教頭貝萊因在大學累積勝場超過800場，昨天他則是迎接NBA執教首勝。 美聯...
騎士新教頭貝萊因在大學累積勝場超過800場，昨天他則是迎接NBA執教首勝。 美聯社
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在密西根大學領軍12年，貝萊因（John Beilein）大學累積勝場超過800場，昨天他則是迎接NBA執教首勝，率隊以110：99擊敗溜馬隊，讓賽後在休息室迎接球員灑水慶祝的他大呼這一晚「永生難忘」。

貝萊因從高中、學院到NCAA一二三級學校都有執教經驗，帶隊經驗完整，但NBA總教頭卻是新體驗，開幕戰雖沒能迎接勝利，多等一場終於盼到開胡；賽後他獲得被球員灑水慶祝的他濕漉漉現身賽後記者會，幽默形容自己剛剛也沖洗了一番，「我完全沒預期會如此。」

雖從1975年就開始帶隊，66歲的貝萊茵感性說，永難忘懷收下NBA首勝的這一晚，總經理奧特曼（Koby Altman）賽後給他的比賽用球也別具意義，「我很榮幸有許多比賽用球，但這一顆會非常特別，這是NBA用球，第一顆。」他也提到，每次轉換工作對自己、家人總是新挑戰，這也是為何這場勝利會如此特別。

昨天攻下25分、13籃板「雙10」成績的湯普森（Tristan Thompson）也大喊，球隊亟需這場勝利，也很高興新教頭開啟執教新頁，「儘管他已經帶隊40年，他從沒帶過NBA球隊，這還是很棒的成就，第一場主場比賽，拿下勝利，尤其又是面對一支季後賽隊伍，有很好教練團隊帶領的溜馬，這會是教練在NBA很好的起步，我們也會繼續前進。」

不過開心慶祝新教頭NBA首勝不久，騎士球團今天卻宣布，前鋒漢森（John Henson） 昨天右腿拉傷，將缺席2到4周。

上季效力公鹿隊的漢森因腕所苦，整季只出賽14場，轉戰騎士先在開季前傳出腳踝和腹股溝傷勢，球隊開幕戰並沒上場，不料自己的新球季首戰又成傷兵。

漢森的合約附帶一項獎勵就是和出賽場次有關，本季他若能上場超過75場，就能獲得額外的50萬美金獎金。

NBA溜馬騎士

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