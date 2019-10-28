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NBA／湖人雙星聯手捕蜂 AD有狀況提前退場

2019-10-28 12:41聯合報 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯開局慢熱，下半場加速搶分，最終還是繳出20分、12助攻雙十成績。 美聯社
詹姆斯開局慢熱，下半場加速搶分，最終還是繳出20分、12助攻雙十成績。 美聯社
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湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）今天攻下29分、14籃板，搭配「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的20分、12助攻，聯手助隊以120：101擊敗黃蜂隊，主場2戰都收下勝利，但戴維斯第四節卻提前離場返回休息室，成「紫金軍團」隱憂。

戴維斯上半場就攻下25分，但在比賽還有2分多鐘時退出戰局，目前還不確定狀況如何，攝影機只捕捉到他和球隊人員一同離場畫面。

湖人今年內線早有「傷情」，中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）開季前左膝十字韌帶撕裂，教頭佛蓋爾（Frank Vogel）今天賽前才提到，不確定卡珍斯能否趕得及本季回歸。

卡珍斯雖無法幫助球隊，重新穿上紫金戰袍的哈沃德（Dwight Howard）今天以實際數據幫助球隊，板凳出發的禁區大將除有16分、10籃板，還送出4記麻辣鍋，讓史坦波中心球迷歡聲雷動。

從洛杉磯展開客場之旅的黃蜂，第一節還曾取得9分領先，但湖以一波11：0攻逆轉，上半場表現靜悄悄的「小皇帝」又在下半場回神，讓黃蜂難以追趕。

詹姆斯第一節得分掛蛋，直到第二節最後1分40秒才靠罰球分數開張；他上一度得分不到兩位數已是2007年1月初，今天上半場雖手感不佳，「小皇帝」下半場就加速搶分，最終20分在隊上僅次於戴維斯。

黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）23分最佳，賽勒（Cody Zeller）和洛齊爾（Terry Rozier）各19分。

黃蜂戴維斯小皇帝

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