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NBA／勇士兩場輸47分 格林飆髒話喊爛透了

2019-10-28 10:44聯合報 記者曾思儒／即時報導

勇士開季攻守失調，連兩戰慘敗，讓格林大喊我們真的爛透了。 路透
勇士開季攻守失調，連兩戰慘敗，讓格林大喊我們真的爛透了。 路透
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開幕戰19分差吞敗，勇士隊今天再以92：120慘輸給雷霆隊，寫下教頭柯爾（Steve Kerr）執教最慘一仗；無法開胡又是連兩戰慘敗，也讓明星中鋒格林（Draymond Green）直呼，現在球隊狀況「爛透了」。

勇士上一季才締造連5年闖總冠軍賽紀錄，新賽季卻連以大比分吞敗，今天攻下10分的格林提到球隊狀況還忍不住爆粗口，「希望我們能漸入佳境，我們會繼續努力，試著變更好，但現在我們實在稱不上好。」

他還自嘲說，其實自己也不知道要怎麼說，球隊才能更好，「我可以試著用西班牙文講，但我實在不是很擅長西班牙文，這就是我現在最好的表達方式。」

雷霆半場打完已取得70：37領先，33分寫下勇士1997年至今最大中場落後分數。勇士全場外線33投只中5，羅素（DAngelo Russell）第三節還領到兩次技術犯規被吹出場，各種狀況讓格林再次說慘，他坦言狀況比自己預期的更差，他開玩笑說：「但，我想除了鄧肯（Tim Duncan），大家都經歷過這段，不過還是爛透了，感覺很糟。」

率隊3度摘下總冠軍的柯爾則說，球隊的確需要去適應各種狀況，身為一個團隊，很多該建立的都不夠完整，「我們陣容沒有中鋒，現在只有9個球員，我明白這都是藉口，但也是事實。」他指出，球隊今年成員變化大，且流失許多老將，「我們必須以這些年輕球員重建，而這需要時間，這並不簡單。」

勇士格林柯爾

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