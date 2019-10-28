NBA／勇士兩場輸47分 格林飆髒話喊爛透了

2019-10-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



勇士開季攻守失調，連兩戰慘敗，讓格林大喊我們真的爛透了。 路透 分享 facebook

開幕戰19分差吞敗，勇士隊今天再以92：120慘輸給雷霆隊，寫下教頭柯爾（Steve Kerr）執教最慘一仗；無法開胡又是連兩戰慘敗，也讓明星中鋒格林（Draymond Green）直呼，現在球隊狀況「爛透了」。

勇士上一季才締造連5年闖總冠軍賽紀錄，新賽季卻連以大比分吞敗，今天攻下10分的格林提到球隊狀況還忍不住爆粗口，「希望我們能漸入佳境，我們會繼續努力，試著變更好，但現在我們實在稱不上好。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他還自嘲說，其實自己也不知道要怎麼說，球隊才能更好，「我可以試著用西班牙文講，但我實在不是很擅長西班牙文，這就是我現在最好的表達方式。」

雷霆半場打完已取得70：37領先，33分寫下勇士1997年至今最大中場落後分數。勇士全場外線33投只中5，羅素（DAngelo Russell）第三節還領到兩次技術犯規被吹出場，各種狀況讓格林再次說慘，他坦言狀況比自己預期的更差，他開玩笑說：「但，我想除了鄧肯（Tim Duncan），大家都經歷過這段，不過還是爛透了，感覺很糟。」

率隊3度摘下總冠軍的柯爾則說，球隊的確需要去適應各種狀況，身為一個團隊，很多該建立的都不夠完整，「我們陣容沒有中鋒，現在只有9個球員，我明白這都是藉口，但也是事實。」他指出，球隊今年成員變化大，且流失許多老將，「我們必須以這些年輕球員重建，而這需要時間，這並不簡單。」