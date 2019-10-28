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NBA／厄文37分做白工 灰熊克勞德OT絕殺籃網

2019-10-28 10:03聯合報 記者曾思儒／即時報導

灰熊隊先發前鋒克勞德在延長賽絕殺籃網，隊友衝上前慶祝。 美聯社
灰熊隊先發前鋒克勞德在延長賽絕殺籃網，隊友衝上前慶祝。 美聯社
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全場只拿6分，灰熊隊先發前鋒克勞德（Jae Crowder）卻成今天主場大功臣，他全部得分都集中在延長賽，包括最後的壓哨外線，助隊後來居上，以134：133絕殺籃網隊，也讓全場轟下37分的籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）再度白做工。

本季轉戰籃網的厄文，新賽季開幕戰狂轟50分，球隊卻在延長賽以126：127敗給灰狼隊；相隔不到一周相似劇本重演，他今天上場34分鐘，攻進5記三分球在內的全場最高37分，球隊卻又在延長賽以1分差敗北。

克勞德當致勝功臣前，菜鳥後衛莫蘭特（Ja Morant）先當灰熊救世主，第四節攻下17分，包括最後7秒關鍵上籃，助隊將比數扳平成120：120；最後0.2秒他又搧掉厄文的絕殺出手，才讓戰局進入延長賽。灰熊延長賽的第一次得分也由莫蘭特操刀，之後雖也出現2次失誤，但克勞德最後的壓哨外線命中，正是他傳出的助攻。

莫蘭特最終繳出30分、9助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）也為灰熊挹注21分，加上中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）繳出16分、11籃板「雙10」成績，聯手率隊在主場迎接新球季首勝。

厄文持續有高檔演出，此役又有37分7籃板7助攻。 美聯社
厄文持續有高檔演出，此役又有37分7籃板7助攻。 美聯社
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籃網除厄文37分、7籃板和7助攻領軍，勒佛特（Caris LeVert）也貢獻27分，無奈正規賽先讓莫蘭特找到機會，延長賽最後7.4秒丁威迪（Spencer Dinwiddie）兩罰又只中1，沒能將領先擴大到3分，讓灰熊得到外線絕殺的機會。

灰熊厄文籃網

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