NBA／羅素被吹出場 勇士28分慘輸雷霆吞連敗

2019-10-28 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



上季寫下連五屆闖進總冠軍賽的光榮紀錄，勇士隊新賽季起步卻走得辛苦，今天面對開季連吞兩敗的雷霆隊，儘管當家射手柯瑞（Stephen Curry）轟下23分，但後場搭檔羅素（DAngelo Russell）第三節被吹出場，加上半場落後就達33分，最終以92：120苦吞2連敗。

勇士前兩節各得20分和17分，雷霆則是單節各進帳35分，半場打完灣區大軍已以37：70落後，寫下總教練柯爾（Steve Kerr）2014年接掌兵符後半場最大差距。

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雷霆最終以28分大勝，更寫下2008年到09球季從西雅圖搬到奧克拉荷馬後對勇士的最大勝利，除板凳出發的施羅德（Dennis Schroder） 攻下全隊最高22分建功，蓋里納利（Danilo Gallinari）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也各有21分和19分，一掃開季連兩戰連敗給爵士隊和巫師隊低潮。

柯瑞雖攻下全場最高，但全場18投錯失11球，其餘隊友則是74投僅23中，最終差分比開幕戰122：141敗給快艇隊還大。根據「Elias Sports Bureau」統計，勇士前兩戰合計輸47分，也寫下前一季闖總冠軍賽但新球季前兩戰輸分最多的紀錄；原本的「領先者」是1957到58球季的老鷹隊，當時老鷹前兩戰雖輸42分，但最終高捧金盃。

勇士今天上半場就出現12次失誤，下半場主力則是頻頻領到技術犯規，柯瑞第三節因打到佛格森（Terrance Ferguson）領到技術犯規，羅素更因不滿判決連吞2次技術犯規，只留下6分就提前離場。

前兩戰都沒能開胡，迎接「背靠背」賽程的勇士明天將作客鵜鶘隊，尋求勝場開張。