NBA／客場強碰紫金軍團 黃蜂變陣迎戰

2019-10-27 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



湖人詹姆斯(左)與戴維斯(右)配合漸入佳境，客場的黃蜂將有大挑戰。 路透 分享 facebook

新球季前兩戰在主場打下1勝1敗，黃蜂隊明天將展開客場4連戰，首戰就是碰季外找來戴維斯（Anthony Davis）的湖人隊，夏天剛加入黃蜂的後場新「一哥」洛齊爾（Terry Rozier）說，球隊會記取前一戰遭逆轉教訓，迎接先打湖人、再碰快艇隊的客場硬仗。

黃蜂前一場碰灰狼隊，第一節開賽前6分鐘一度取得15分領先，但優勢第一節打完就花光，最終更以99：121慘敗，洛齊爾說：「當你有如此開局，該知道，NBA就是會發生這樣的事，不能因此就滿足了。」他表示會引以為鑑，除了繼續有很好開局，還要能把握領先到最後。

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黃蜂雖吞下敗仗，卻打出菜鳥華盛頓（P.J. Washington），選秀會第12順位被挑中的肯塔基新人，開幕戰碰公鹿隊寫下三分球11投7中的27分佳績，對灰狼也有10分進帳，儘管球隊主將貝頓（Nicolas Batum）將缺陣，不影響球隊搶勝決心。

貝頓開幕戰就傷到左手中指，預計缺陣3到4周，教頭博雷戈（James Borrego）打算把葛拉罕（Devonte Graham）拉上先發，和洛齊爾組成先發後場，第2戰因個人因素缺席的中鋒賽勒（Cody Zeller）預計對湖人也會歸隊。

湖人開幕戰不敵快艇隊，第2戰碰爵士隊開胡，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯不約而同指出，防守端強度還要再加強。

湖人開季就有些傷兵問題，後衛朗多（Rajon Rondo）小腿痠痛，前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是左腳帶傷，兩人都缺席前兩戰，明天是否上陣仍是未知數。