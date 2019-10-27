NBA／羅斯飆31分無用 76人少安比德照壓活塞

2019-10-27 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



31歲的羅斯今天從板凳出發，才上場27分鐘就轟下31分，寫下本季新高 路透 分享 facebook

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）雖因扭傷腳踝，錯過今天和活塞隊內線大將佐蒙德（Andre Drummond）的對決，但在對上前東家的哈里斯（Tobias Harris）29分領軍下，仍以117：111收下2連勝。

哈里斯2015到16球季曾穿上活塞戰袍，一度轉戰魔術隊，16到17球季再回活塞，打了兩個球季才轉往快艇隊；今天回到底特律，他以6投4中的三分球射垮老東家，也讓「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）好表現功虧一簣。

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31歲的羅斯今天從板凳出發，才上場27分鐘就轟下31分，寫下本季新高，無奈球隊有15罰沒把握，助攻數也以19：30落後來訪的76人，主場兩戰仍沒開胡。

安比德因扭傷腳踝缺陣，活塞禁區大將葛里芬（Blake Griffin）也因傷免戰，葛里芬因膝蓋和腿部痠痛，預計11月才會回歸。

在葛里芬免戰，傑克森（Reggie Jackson）背傷缺席下，佐蒙德和羅斯扛起球隊，但佐蒙德第四節的追平上籃被歐崑（Kyle O'Quinn）大掌毀掉，西蒙斯（Ben Simmons）回頭又進球，率費城代表將領先擴大到101：97。

活塞教頭凱西（Dwane Casey）雖喊出暫停想止血，但本季加入76人的中鋒霍福特（Al Horford）暫停結束先飆三分球、再完成「3分打」，助76人領先達到兩位數，活塞想主場開胡只能再等等。

佐蒙德今天攻下13分、12籃板，第三節前10分鐘就攻下15分的霍福特則貢獻23分、9籃板。