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NBA／衛少大三元紀錄夜 火箭升空開胡

2019-10-27 10:48聯合報 記者曾思儒／即時報導

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火箭隊當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）讀秒階段雖掉球，讓鵜鶘隊快攻將分數追到1分差，但後場搭檔衛斯特布魯克（Russell Westbrook）最後6.1秒兩罰俱中，為球隊以126：123守護勝利，個人紀錄夜球隊也迎接本季首勝。

火箭季前換來「衛少」，和哈登組成後場「MVP組合」，但開幕戰以111：117不敵公鹿隊，哈登和衛斯特布魯克還出現場上意見分歧畫面；今天第2戰哈登外線手感仍低迷，三分線18次出手僅中2，但在「衛少」28分、10籃板、13助攻的本季首度「大三元」助陣下，仍以3分差迎接勝場。

衛斯特布魯克賽前和「魔術」強森（Magic Johnson）同以138次「大三元」並列史上第2，今天「衛少」以139次擠下強森、獨居排行榜第2位，下一位要追趕的就是名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）保持的史上最多181次。

提到最新完成的大三元紀錄，衛斯特布魯克直呼「不可思議」，他表示鵜鶘造成火箭不少壓力，能在如此高強度的比賽能完成如此成績十分不容易。

鵜鶘新成員英格倫（Brandon Ingram）今天表現精彩，除轟下全場最高35分還抓下15籃板，助隊一度領先火箭，但第四節再遭反超，瑞迪克（JJ Redick）和哈特（Josh Hart）讀秒階段的追平外線又都落空，苦吞開季3連敗。

哈登衛斯特布魯克鵜鶘

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