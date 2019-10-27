NBA／希臘怪物延長賽犯滿 熱火逆轉公鹿2連勝

2019-10-27 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



上季榮膺聯盟MVP，公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）新球季開幕戰就完成「大三元」，今天碰熱火隊也只差1助攻就再度複製紀錄，但好表現卻沒能轉換勝場，遭熱火在延長賽以131：126帶走2連勝。

安戴托昆波開幕戰碰火箭隊，只打28分鐘就繳出30分、13籃板和11助攻，率隊以117：111開出紅盤；今天對上熱火，「希臘怪物」第一節就兩度爆扣籃框，率隊取得33：29領先，但公鹿半場70：53的兩位數優勢沒能延續，先遭第四節打出39：28攻勢的熱火扳平戰局，延長賽更遭逆轉。

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公鹿延長賽在安戴托昆波進球分數先開張，但「希臘怪物」2分31秒卻犯滿離場；熱火則把握住罰球機會，延長賽10分有8分是罰球線上取得，儘管6.4秒阿德巴約（Bam Adebayo）兩罰失手讓公鹿看到機會，但公鹿米道頓（Khris Middleton）追平出手沒能入框，錯過守護主場首戰勝利機會。

安戴托昆波今天出賽37分鐘再繳出全能數據，除29分、17籃板，還有9助攻和2阻攻和3抄截，不過也連兩場領到犯滿證書，另出現8失誤；公鹿另有6人得分達兩位數，米道頓25分僅次於「希臘怪物」。

熱火同樣有7名球員得分達兩位數，德拉基奇（Goran Dragic）從板凳殺出轟下全隊最高25分，阿德巴約也貢獻19分、13籃板、8助攻，聯手助隊打下2連勝。

熱火明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）美國時間周三和女友迎接新生命誕生，球隊前兩戰都缺陣。