NBA／火箭只攻不守 魔術強森看衰

2019-10-26 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



哈登。 路透 分享 facebook 前雷霆隊友哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook ），休士頓火箭隊再續前緣，被視為奪冠熱門，但看衰的大有人在。前湖人隊總裁、傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）就認為，火箭隊攻擊火力無須擔心，但最終贏球還是得靠防守。

火箭本季打造「雙MVP」陣容，盼與快艇隊、湖人隊一較高下，力拚總冠軍金盃，不過開季首戰面對密爾瓦基公鹿隊，雙星效益不如一人轟下30分的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），火箭隊終場111：117無緣開胡。

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「我的質疑並非針對哈登或衛少，而是全隊。」魔術強森表示，想要贏球，最終還是得仰賴防守，「我不認為他們是防守傑出的球隊，然而他們確實是支擅長攻擊的隊伍。」

哈登、衛少兩人有沒有辦法分享球，開季前就備受討論，魔術強森也說出他的看法，表示衛少的個人能力傑出，但轉戰火箭，就得比哈登花更多精力，重新適應打法。

魔術強森說，無論是衛少或哈登，獨挑大樑能力沒話說，但合作需要時間磨合，且他認為衛少得妥協更多，「這對他們而言會很困難，尤其衛少要做更多調整，畢竟他早習慣一球在手。」