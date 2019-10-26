親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

陳同佳案已指定窗口 蔡英文：盼香港政府把嫌犯、事證交我們

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

運動筆記【賽事】田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」加碼國稅宣導好禮放送Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA精彩演出- Luka Doncic大三元 (10月26日)焦點球員- Kyrie Irving (10月26日)

NBA／連新秀都為他打氣 綠衫軍華克擺脫低潮謝隊友

2019-10-26 11:57聯合報 記者劉肇育／即時報導

華克(左)。 美聯社
華克(左)。 美聯社
分享
即使代表新東家波士頓塞爾蒂克的首場比賽表現不佳，但明星後衛華克（Kemba Walker）仍在今天與多倫多暴龍之戰觸底反彈，在關鍵第四節拿下11分，全場進帳22分，幫助綠衫軍擊敗暴龍且收下首勝，賽後華克也感謝隊友和教練不斷對他信心喊話。

華克在今年休賽季期間轉披綠衫，不過在開幕戰他投籃命中率僅有2成22、拿下12分，今天出戰暴龍之戰他在末節挺身而出，聯手年輕雙星泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）逆轉暴龍。

對於擺脫低潮幫助球隊取勝，華克也將功勞歸給不斷對他信心喊話的教練和隊友，「我的隊友和教練團不斷想要讓我找回信心，比賽過程中他們一直對我喊話，他們知道我渴望好表現，我也很想把球投進，但卻相當掙扎。我真的很感謝他們讓我保持冷靜並充滿信心，讓我做好自己該做的事情。」

就連塞爾蒂克新秀威廉斯（Grant Williams）也不忘為老大哥打氣，「我從小學六年級就開始看他打球，整場比賽我都在告訴他『不斷投籃，保持積極態度，永遠不要猶豫』，因為他是一名全明星球員，且已經做這件事很長的時間，所以他知道自己每晚能貢獻些什麼，我們也知道這遲早會發生。」

而拿下25分的泰托姆也說：「我們很開心看到他的表現，大家都期待著他，而這就是他該有的表現，我告訴他，我一點都不在乎你錯過多少次投籃，你就是你，就繼續投吧。」

華克暴龍塞爾蒂克

相關新聞

NBA／將火炬給戴維斯 巴克利勸詹姆斯釋權拚冠

2019-10-26 09:29

NBA／雙星聯手華克轟72分 綠衫軍末節逆轉暴龍

2019-10-26 10:10

NBA／今日戰績表 厄文26分助籃網賽季首勝

2019-10-26 12:09

NBA／唐西奇本季首度大三元 獨行俠客場力壓鵜鶘

2019-10-26 11:32

NBA／美雜誌專業評選認證 柯瑞NBA現役高球第一人

2019-10-26 11:27

NBA／誓言接管紐約 籃網厄文飆致勝三分球退尼克

2019-10-26 11:13

NBA／八村壘禁區連線布萊恩 巫師力壓雷霆奪首勝

2019-10-26 11:00

NBA／首戰就左手中指骨折 貝頓預計至少缺席3周賽事

2019-10-26 10:50

NBA／冠軍戒刻字露玄機 小加索致敬老東家灰熊

2019-10-26 10:45

NBA／缺賽原因為女兒誕生 巴特勒預計再掛2場免戰牌

2019-10-26 10:45

NBA／唐斯數據大爆發 灰狼客場擊潰黃蜂

2019-10-26 10:42

NBA／貝佛利稱勇士沒KD被打回現實 新主場也失優勢

2019-10-26 08:59

NBA／勇士搬新家後首戰 雷納德踢館大勝

2019-10-26 01:25

NBA／首戰被痛宰 巴克利看衰勇士進不了季後賽

2019-10-25 18:08

NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

2019-10-25 17:03

NBA／失分創柯爾時代新高 柯瑞：檢討時場面肯定難堪

2019-10-25 16:32

NBA／羅斯轉戰底特律表現搶眼 活塞傳奇湯瑪斯點名接班

2019-10-25 13:57

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元擊破火箭雙巨頭

2019-10-25 13:35

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

NBA／敦奧就知戴維斯非池中物 布萊恩期許預約名人堂

2019-10-25 12:01

NBA／火箭MVP連線出師不利 教頭：不是來贏82場

2019-10-25 11:53

NBA／搧風點火宿敵情結？ 瑞佛斯笑指湖人冠軍數「灌水」

2019-10-25 11:38

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15

NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10

NBA／42歲仍不言退 卡特：這就是我的職業

2019-10-25 10:50

NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞

2019-10-25 10:33

NBA／頭撞天花板進傷兵名單 7呎5吋佛爾遇巨人煩惱

2019-10-25 10:05

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆湖人將是首選

2019-10-25 09:55

NBA／傳騎士與歐斯曼達協議 4年3100萬提前續約留人

2019-10-25 09:54

NBA／太陽中鋒艾頓涉禁藥 恐面臨25場禁賽處分

2019-10-25 09:38

NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

NBA／右拇指非移位性骨折 巴格利預計缺賽4至6周

2019-10-25 06:00

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

NBA／失分創柯爾時代新高 柯瑞：檢討時場面肯定難堪

2019-10-25 16:32

NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

2019-10-25 17:03

NBA／羅斯轉戰底特律表現搶眼 活塞傳奇湯瑪斯點名接班

2019-10-25 13:57

法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎4強迎戰馬琳

2019-10-26 07:52

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

NBA／首戰被痛宰 巴克利看衰勇士進不了季後賽

2019-10-25 18:08

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

NBA／雙星聯手華克轟72分 綠衫軍末節逆轉暴龍

2019-10-26 10:10

中職／兄弟教頭伯納受訪沒穿上衣 中職開罰2萬

2019-10-25 20:01

NBA／唐斯數據大爆發 灰狼客場擊潰黃蜂

2019-10-26 10:42

NBA／貝佛利稱勇士沒KD被打回現實 新主場也失優勢

2019-10-26 08:59

12強賽／熟悉的中心打線 王柏融習慣壓力了

2019-10-25 18:28

12強賽／中華隊首場熱身賽 江少慶、張奕登板飆速

2019-10-25 21:48

12強賽／江少慶熱身賽飆速155 洪總讚：真的快

2019-10-25 23:55

12強賽／中華隊首場熱身賽 廖乙忠、江少慶先發

2019-10-25 17:47

12強賽／首場熱身實戰飆速150公里 張奕只在意尾勁

2019-10-25 22:51

MLB／嘲諷女記者 太空人開除失言副總經理

2019-10-25 16:41

NBA／將火炬給戴維斯 巴克利勸詹姆斯釋權拚冠

2019-10-26 09:29

MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

2019-10-25 16:23

NBA／勇士搬新家後首戰 雷納德踢館大勝

2019-10-26 01:25

12強賽／被日本盯上 林立：不把他們看得很強

2019-10-26 01:22

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

12強賽／不是樂樂槍 洪總讚江少慶「真的有實力」

2019-10-25 22:33

12強賽／隔一個月實戰 熱身賽王柏融敲安又盜壘

2019-10-26 04:01

MLB／國民隊海軍藍帶好運 世界大賽可以穿到底

2019-10-26 08:29

12強賽／頂著打擊王光環 林立盡力不怕被放大檢視

2019-10-25 20:15

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元擊破火箭雙巨頭

2019-10-25 13:35

登山王／丹麥黑馬封王 吳之皓淚迎首座國內冠軍

2019-10-25 20:32

NBA／唐西奇本季首度大三元 獨行俠客場力壓鵜鶘

2019-10-26 11:32

NBA／誓言接管紐約 籃網厄文飆致勝三分球退尼克

2019-10-26 11:13

NBA／八村壘禁區連線布萊恩 巫師力壓雷霆奪首勝

2019-10-26 11:00

巴塞爾網賽／瓦文卡背傷退賽 送費德勒晉四強

2019-10-25 18:42

NBA／冠軍戒刻字露玄機 小加索致敬老東家灰熊

2019-10-26 10:45

MLB／紅襪制服組新龍頭確定 36歲布隆掌大權

2019-10-26 07:52

中華隊12強熱身賽 江少慶、張奕等投手輪番登板

2019-10-25 22:23

NBA／缺賽原因為女兒誕生 巴特勒預計再掛2場免戰牌

2019-10-26 10:45

MLB／壽星索托出賽 拚史上第四位季後賽生日轟

2019-10-26 09:08

MLB／進場看世界大賽第三戰 票價2萬9起跳

2019-10-26 10:55

MLB／最會贏的球衣顏色 深灰、橘、深藍排前三

2019-10-26 07:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top