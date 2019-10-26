NBA／連新秀都為他打氣 綠衫軍華克擺脫低潮謝隊友

2019-10-26 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



華克(左)。 美聯社 分享 facebook 即使代表新東家波士頓塞爾蒂克的首場比賽表現不佳，但明星後衛華克（Kemba Walker）仍在今天與多倫多暴龍之戰觸底反彈，在關鍵第四節拿下11分，全場進帳22分，幫助綠衫軍擊敗暴龍且收下首勝，賽後華克也感謝隊友和教練不斷對他信心喊話。

華克在今年休賽季期間轉披綠衫，不過在開幕戰他投籃命中率僅有2成22、拿下12分，今天出戰暴龍之戰他在末節挺身而出，聯手年輕雙星泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）逆轉暴龍。

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對於擺脫低潮幫助球隊取勝，華克也將功勞歸給不斷對他信心喊話的教練和隊友，「我的隊友和教練團不斷想要讓我找回信心，比賽過程中他們一直對我喊話，他們知道我渴望好表現，我也很想把球投進，但卻相當掙扎。我真的很感謝他們讓我保持冷靜並充滿信心，讓我做好自己該做的事情。」

就連塞爾蒂克新秀威廉斯（Grant Williams）也不忘為老大哥打氣，「我從小學六年級就開始看他打球，整場比賽我都在告訴他『不斷投籃，保持積極態度，永遠不要猶豫』，因為他是一名全明星球員，且已經做這件事很長的時間，所以他知道自己每晚能貢獻些什麼，我們也知道這遲早會發生。」

而拿下25分的泰托姆也說：「我們很開心看到他的表現，大家都期待著他，而這就是他該有的表現，我告訴他，我一點都不在乎你錯過多少次投籃，你就是你，就繼續投吧。」