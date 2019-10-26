NBA／誓言接管紐約 籃網厄文飆致勝三分球退尼克

2019-10-26 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



厄文。 路透 分享 facebook 在新賽季開幕戰猛轟50分後，布魯克林籃網主控厄文（Kyrie Irving）在近日受訪時更喊出要接管紐約的目標，而在今天的「紐約內戰」中也拿下全場最高的26分外帶5助攻3抄截，幫助籃網以113：109擊敗尼克，收下本賽季首度紐約內戰勝利。

雖然與杜蘭特（Kevin Durant）的雙星連線要等到下個賽季才有可能實現，但籃網主控厄文仍在新賽季前兩戰展現對於比賽的主宰力，今天出戰尼克不僅攻下26分，其中包括比賽最後一分鐘連得五分助隊逆轉，完成日前發出要接管紐約的宣言。

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「杜蘭特是我最好的朋友，我很希望他能夠盡快回來，不過在此之前，我們必須先接管這座城市，這才是我們必須要做的。」近日出席活動的厄文談到了本賽季籃網目標時說：「在紐約有不同的居民與文化，但我們將讓那些喜愛籃球的人開始成為籃網的球迷，這跟贏得他們的尊重有很大的關係，只要你有好的表現，他們就會尊重你。」

儘管手感不如開季首戰，但厄文今在上半場再度拿下全隊最高的15分，幫助籃網取得13分領先優勢，不過下半場尼克吹起反攻號角，在最後4分鐘靠著艾靈頓（Wayne Ellington）連續投進三分球逆轉戰局，但厄文在最後一分鐘再度挺身，先是投進一記中距離跳投後，又在倒數22.4秒完成一次後撤步三分球，助籃網再要回領先優勢，終場籃網也以四分差距擊敗尼克。

而這場紐約內戰兩隊也寫下多項紀錄，包括尼克全場三分球25投17中，命中率6成8，寫下隊史單場出手至少20次三分球的最高命中率，但兩隊失誤都在25次以上，也是聯盟近23年來首次。

至於投進致勝一擊的厄文，生涯至今已經是第19度在比賽最後30秒內投進追平分或超前分，而他代表新東家出賽前兩戰合計拿下76分，在史上也僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的79分。