NBA／雙星聯手華克轟72分 綠衫軍末節逆轉暴龍

2019-10-26 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



泰托姆。 美聯社 分享 facebook 在新球季開幕戰苦吞敗仗後，綠衫軍波士頓塞爾蒂克今天在主場迎戰衛冕軍多倫多暴龍，靠著泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）兩名年輕雙星合飆50分，以及主控華克（Kemba Walker）回穩拿下22分的多點開花攻勢，以112：106擊敗暴龍。

塞爾蒂克在休賽季期間主控厄文（Kyrie Irving）轉戰布魯克林籃網後，決定以泰托姆和布朗兩名年輕雙星成為建隊核心，並找來前鋒黃蜂主控華克填補厄文空缺，不過在新球季首場賽事中，三人表現都不如預期，導致塞爾蒂克不敵76人。

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但在今天迎戰衛冕軍暴龍的比賽中，三人總算用好表現回應球團與球迷的期待，上半場布朗與泰托姆就分別拿下13分與11分，幫助塞爾蒂克取得一分領先，不過第三節暴龍新一哥席亞康（Pascal Siakam）挺身而出，單節投進三顆三分球、完成兩次三分打，進帳15分，幫助暴龍單節拉出33：26的攻勢逆轉。

末節塞爾蒂克史馬特（Marcus Smart）與華克雙衛齊發，聯手包辦了球隊該節前19分中的17分，助綠衫軍再度要回領先優勢，加上布朗在比賽最後2分49秒投進了一記關鍵三分球幫助綠衫軍取得四分領先，終場塞爾蒂克就以六分差距收下新賽季首勝。

塞爾蒂克有三人得分在20分以上，分別為泰托姆25分9籃板4助攻3抄截、布朗25分9籃板4助攻和華克的22分6籃板；暴龍攻勢都圍繞席亞康與主控羅瑞（Kyle Lowry），兩人分別拿下33分8籃板和29分7助攻，但全場共發生高達23次失誤，與塞爾蒂克的9次有天壤之別。