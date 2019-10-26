NBA／將火炬傳給戴維斯 巴克利勸詹姆斯釋權拚冠

2019-10-26 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯(左)與戴維斯。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人在新球季開幕戰不敵同城的快艇，其中雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）間的合作也不如預期，讓退役傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，湖人和詹姆斯必須盡快做出調整，尤其是詹姆斯必須釋權給戴維斯讓他成為球隊一哥，這樣湖人才有機會衝擊總冠軍。

湖人本賽季在大手筆補強後開幕戰所繳出的內容卻不佳，不僅球隊輸球，詹姆斯的個人表現還不敵快艇新一哥雷納德（Kawhi Leonard），儘管這多少與詹姆斯希望儘早協助戴維斯融入球隊，而刻意減少出手數有關，但巴克利卻認為，詹姆斯應該趁這個機會將球隊主導權交到戴維斯手上。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「戴維斯應該要成為隊內最好的球員，我並不是要說詹姆斯不夠好，而是他不可能一輩子都保有最佳球員的頭銜，而是應該想辦法傳承下去。」巴克利在談到湖人新賽季該做的調整時說：「如果湖人要奪得總冠軍，戴維斯就必須要成為最佳球員，詹姆斯應該把火炬傳給他了。」

巴克利指出，NBA歷史上也有不少球星傳承的好例子，包括湖人過去就有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）傳承給魔術強森（Magic Johnson），「詹姆斯可以選擇放慢步調，在這樣的狀況下他仍能維持很好的狀態，不過這可能會影響到球隊表現，但如果他讓戴維斯來接手，自己也能保留體力繼續維持影響力。」

巴克利也認為，湖人應該要重新思考讓詹姆斯擔任控球一事；事實上，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在昨天就曾表示，將會讓朗多在傷癒歸隊後回到先發控球後衛的角色，並獲得詹姆斯認同，「他是一名天生的控球，他生涯中一直都很擅長在攻守轉換時為隊友製造機會，讓他們在對手防守佈陣前就完成進攻，我們很想念他的這個特點，他就像是一名四分衛一樣，我很期待他歸來的那天。」