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NBA／將火炬傳給戴維斯 巴克利勸詹姆斯釋權拚冠

2019-10-26 09:29聯合報 記者劉肇育／即時報導

詹姆斯(左)與戴維斯。 美聯社
詹姆斯(左)與戴維斯。 美聯社
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洛杉磯湖人在新球季開幕戰不敵同城的快艇，其中雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）間的合作也不如預期，讓退役傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，湖人和詹姆斯必須盡快做出調整，尤其是詹姆斯必須釋權給戴維斯讓他成為球隊一哥，這樣湖人才有機會衝擊總冠軍。

湖人本賽季在大手筆補強後開幕戰所繳出的內容卻不佳，不僅球隊輸球，詹姆斯的個人表現還不敵快艇新一哥雷納德（Kawhi Leonard），儘管這多少與詹姆斯希望儘早協助戴維斯融入球隊，而刻意減少出手數有關，但巴克利卻認為，詹姆斯應該趁這個機會將球隊主導權交到戴維斯手上。

「戴維斯應該要成為隊內最好的球員，我並不是要說詹姆斯不夠好，而是他不可能一輩子都保有最佳球員的頭銜，而是應該想辦法傳承下去。」巴克利在談到湖人新賽季該做的調整時說：「如果湖人要奪得總冠軍，戴維斯就必須要成為最佳球員，詹姆斯應該把火炬傳給他了。」

巴克利指出，NBA歷史上也有不少球星傳承的好例子，包括湖人過去就有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）傳承給魔術強森（Magic Johnson），「詹姆斯可以選擇放慢步調，在這樣的狀況下他仍能維持很好的狀態，不過這可能會影響到球隊表現，但如果他讓戴維斯來接手，自己也能保留體力繼續維持影響力。」

巴克利也認為，湖人應該要重新思考讓詹姆斯擔任控球一事；事實上，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在昨天就曾表示，將會讓朗多在傷癒歸隊後回到先發控球後衛的角色，並獲得詹姆斯認同，「他是一名天生的控球，他生涯中一直都很擅長在攻守轉換時為隊友製造機會，讓他們在對手防守佈陣前就完成進攻，我們很想念他的這個特點，他就像是一名四分衛一樣，我很期待他歸來的那天。」

詹姆斯湖人戴維斯

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