NBA／貝佛利稱勇士沒KD被打回現實 新主場也失優勢

2019-10-26 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



洛杉磯快艇昨天在金州勇士新主場以19分差距大勝地主，新賽季前兩場比賽連續擊敗兩支西區強權，展現了問鼎冠軍的實力，而昨天賽後也傳出除了勇士格林（Draymond Green）痛批球隊表現不佳外，也遭到快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）暗酸，勇士過去幾年靠著杜蘭特（Kevin Durant）作弊太久，現在已被打回現實。

快艇昨天肆虐勇士新主場，全隊六人得分來到雙位數、三人得分在20分以上，團隊命中率高達6成25，三分球命中率也是高水準的5成63，整場比賽視勇士防線如無物，終場以141：122大勝對手。

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對於球隊開幕戰表現荒腔走板，失掉141分更創下柯爾（Steve Kerr）執教以來單場最高紀錄，格林在賽後激動地表示，「我不是那種靠精神取勝的傢伙，但我們表現真的太爛了。」

快艇上賽季季後賽在首輪遭到勇士以4：2淘汰，不過今年勇士不僅面臨湯普森（Klay Thompson）可能整個賽季提前報銷，杜蘭特（Kevin Durant）也出走至布魯克林，讓快艇後衛貝佛利在昨天贏球後酸了勇士一番，「他們沒有了杜蘭特後和以前不一樣了，因為他們靠他作弊太長一段時間，現在已經被迫回到現實。」

不僅陣容不同，勇士季後也搬家至新落成的大通銀行中心（Chase Center），讓快艇前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）直言，比賽氣氛也有不小落差，「這邊已經不再是甲骨文（中心），過去在那邊，從開球後就會很吵鬧，球迷也相當投入，但現在這已經是完全不同的氣氛，也許是受到我們打球風格的影響，但感覺真的完全不同了。」