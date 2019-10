NBA／首戰被痛宰 巴克利看衰勇士進不了季後賽

勇士靠柯瑞發揮。 美聯社 分享 facebook

勇士今天在新主場迎接首戰,對戰強敵快艇,雖開心替大通中心(Chase Center)揭幕,但沒辦法笑到最後,不只終場122:141大比分輸球,中場還被巴克利(Charles Barkley)狠酸進不了季後賽。

勇士今夏大改組,陣中新血多為菜鳥,今日開幕戰對快艇打得稍嫌荒腔走板,中場分差即達雙位數,對此巴克利收回休賽季對勇士排名預測,改口他們將無法打進季後賽。

當時美國轉播媒體《TNT》正進行中場訪談,掛病號的勇士明星後衛湯普森(Klay Thompson),受邀為來賓

,隨著湯普森談到自己認為勇士仍有機會角逐季後賽,巴克利跳出來反駁,表示:「我錯了,我說過勇士可能會是西區第7或第8。現在我要聲明,他們進不了季後賽。現在的勇士火力根本不夠。」。

聽到自己的球隊被看衰,湯普森立刻反擊:「巴克利的想法自然有它的道理,但我覺得年輕的勇士群會站出來的。」

Charles Barkley tells Klay that the Warriors window is shut and they will miss the playoffs 😯 pic.twitter.com/6CJrSzh53l