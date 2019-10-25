NBA／首戰被痛宰 巴克利看衰勇士進不了季後賽

2019-10-25 18:08 聯合新聞網 綜合報導



勇士靠柯瑞發揮。 美聯社 分享 facebook

勇士今天在新主場迎接首戰，對戰強敵快艇，雖開心替大通中心（Chase Center）揭幕，但沒辦法笑到最後，不只終場122:141大比分輸球，中場還被巴克利（Charles Barkley）狠酸進不了季後賽。

勇士今夏大改組，陣中新血多為菜鳥，今日開幕戰對快艇打得稍嫌荒腔走板，中場分差即達雙位數，對此巴克利收回休賽季對勇士排名預測，改口他們將無法打進季後賽。

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當時美國轉播媒體《TNT》正進行中場訪談，掛病號的勇士明星後衛湯普森（Klay Thompson），受邀為來賓

，隨著湯普森談到自己認為勇士仍有機會角逐季後賽，巴克利跳出來反駁，表示：「我錯了，我說過勇士可能會是西區第7或第8。現在我要聲明，他們進不了季後賽。現在的勇士火力根本不夠。」。

聽到自己的球隊被看衰，湯普森立刻反擊：「巴克利的想法自然有它的道理，但我覺得年輕的勇士群會站出來的。」