NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

火箭首戰失利,比賽傳出兩人意見不合。

火箭今日迎開季首戰,休賽季組成的「雙MVP」組合此役表現不如預期,更出現意見分歧場面,賽後衛斯特布魯克(Russell Westbrook)針對與哈登(James Harden)爭執一事規避不談。

火箭今夏從雷霆換來衛斯特布魯克與哈登連線,不過開季首戰表現似乎上待磨合,哈登帳面雖取得19分、14助攻,但整體13投僅2中,不只表現低迷,甚至發生與衛斯特布魯克意見漸分歧的狀況。

首戰兩人就有些微爭執,難逃媒體追問,不過衛斯特布魯克在受訪時一概不談兩人爭論細節,也表示:「我們場上的動作,只代表我們在討論某件事。不要想要追根究底。我們倆相處很久了,任何人、任何媒體都不能介入我們。你問得越多,我越不打算回答。」

An animated on-court discussion between Russell Westbrook and James Harden is far from evidence of any friction between two stars who have been friends for two decades and decided this summer to reunite on the Rockets. Russ when asked about that exchange: pic.twitter.com/OQJSTI0kEJ