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NBA／火箭MVP連線出師不利 教頭：不是來贏82場

2019-10-25 11:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

衛少轉戰火箭首戰出師不利。 路透
衛少轉戰火箭首戰出師不利。 路透
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休士頓火箭今天在出戰密爾瓦基公鹿之戰，在「MVP連線」哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）手感不佳下，以111：117吞下首敗，儘管新賽季首戰出師不利，但總教練丹東尼（Mike D’Antoni）強調，球隊本賽季目標本來就不是要贏得82場比賽。

火箭今年休賽季期間將主控保羅（Chris Paul）交易到雷霆，換回2017年年度MVP衛斯特布魯克，與去年MVP哈登組成聯盟進攻火力最強大的雙人組合，不過在新賽季的首場比賽，兩人雖然合力拿下43分，但合計出手30次僅命中9球，三分球更是15投僅4中。

賽後哈登也將輸球責任一肩扛下，他出手13次僅命中2球並發生高達7次失誤，不過送出14次助攻，罰球14次也全數命中，「這全都要怪我，我打得還不夠具有侵略性，我無法把球投進，新賽季的首場比賽我還在找節奏。」

相較之下，衛斯特布魯克雖然同樣手感不佳，不過代表新東家的首場比賽就拿下全隊最高的24分外帶16籃板7助攻，獲得總教練丹東尼的好評，「從今晚的表現我更確定衛斯特布魯克就是一名優異的比賽型球員，當球場燈光亮起的那一刻，他就展現了高度的鬥性，他已經完全是一名火箭球員。」

儘管球隊開幕戰以吞敗作收，但丹東尼認為狀況將會持續好轉，「球員們會沒事的，更何況我們的目標並不是贏下全部的82場比賽，接下來我們也還有拿下81勝的機會。」

衛斯特布魯克哈登Chris Paul

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