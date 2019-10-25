影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



台灣賽車國際交流協會今天起至10月27日，在高雄世運大道舉辦「2019高雄國際直線競速SDR嘉年華」。今天首先登場的是創意賽車遊行，30輛重量級超跑與經典改裝車從高雄世運大道出發。接下來兩天的賽事，是台灣舉辦的首場街道04直線競速賽，經賽事專家們評估後選擇以高雄世運大道做為比賽的賽道，並比照NHRA直線加速賽1000英尺（305米）做比賽距離規定。

遊行車隊由麥拉倫McLaren跑車前導，接著是義大利的法拉利、瑪莎拉蒂及藍寶堅尼，還有法拉利經典代表Ferarri F430，全球限量250台的Lamborghini 610 Avio 空軍特仕版等，讓車友看得眼花撩亂，狂按快門。

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台灣賽車國際交流協會表示，這是台日首次合作在台灣舉辦的首場街道04直線競速賽，經賽事專家們評估後選擇以高雄世運大道做為比賽的賽道，並比照NHRA直線加速賽1000英尺（305米）做比賽距離規定。依據賽事規則及安全考量，參賽選手經嚴格審查篩選，一般街車組共48輛車，無限改裝組共11輛車。

26日第一天賽事依排氣量分組，共分10組共計60輛車，各組前3名可獲得頒獎；第一天街車組前32強也將晉級第二天決賽，無限組則全部晉級決賽。第二天先進行PK賽後選出真正的賽道王者。購票入場。

「2019高雄國際直線競速SDR嘉年華」10月26日下午1點正式開幕，最大亮點「極速火箭車」由日本引進，首次來台灣與民眾相見，身長8米，尾翼高度超過2米，即將現身世運賽道。剪綵後將由日本火箭車隊長井倉光一，率領車隊進行首次的火箭車疾駛秀。