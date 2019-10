NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

哈登。 路透 分享 facebook

頂著上賽季年度MVP光環的首場例行賽事,密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在今天領軍出戰休士頓火箭的比賽中,雖然繳出大三元成績,但卻在比賽最後五分鐘時六犯離場,但公鹿隊友仍頂住火箭的反撲,以117:111搶下新賽季首勝。

上賽季在年度MVP獎項上一路廝殺的安戴托昆波與火箭哈登(James Harden),新賽季的首場比賽就正面交鋒,而這次哈登還帶著新幫手衛斯特布魯克(Russell Westbrook)加入戰局,場上同時出現過去三個賽季的年度MVP獲獎人,成為名符其實的MVP大戰。

不過在首節賽事中三人表現都不如預期,安戴托昆波開賽不到五分鐘就已經吞下兩犯提前到板凳區觀戰,而哈登與衛斯特布魯克則是手感冰冷,不過火箭仍靠著團隊火力優勢,於中場休息時取得16分的大幅領先。

第三節安戴托昆波手感逐漸加溫,他單節進帳12分幫助公鹿將差距先縮小到個位數,第四節初他又連得8分,加上伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)也加入戰局接連進球,助公鹿在比賽最後8分鐘逆轉戰局,儘管火箭衛斯特布魯克關鍵時刻挺身再要回領先優勢,安戴托昆波也吞下第六犯離場,但公鹿洛培茲(Brook Lopez)、米道頓(Khris Middleton)和伊利亞索瓦接連在外線開砲,幫助公鹿在比賽最後五分鐘擋住火箭反撲,以6分差距收下首勝。

公鹿今天全隊七人得分來到雙位數,其中安戴托昆波拿下30分13籃板11助攻的大三元,火箭衛斯特布魯克與哈登雖然也聯手拿下43分,但兩人合計出手30次僅命中9球,三分球更是15投僅4中。

Russ to Harden, back to Russ for the @HoustonRockets two-handed flush! #OneMission #KiaTipOff19 on @NBAonTNT pic.twitter.com/M2gk2V84tp