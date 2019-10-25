NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



哈登。 路透 分享 facebook

頂著上賽季年度MVP光環的首場例行賽事，密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在今天領軍出戰休士頓火箭的比賽中，雖然繳出大三元成績，但卻在比賽最後五分鐘時六犯離場，但公鹿隊友仍頂住火箭的反撲，以117：111搶下新賽季首勝。

上賽季在年度MVP獎項上一路廝殺的安戴托昆波與火箭哈登（James Harden），新賽季的首場比賽就正面交鋒，而這次哈登還帶著新幫手衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加入戰局，場上同時出現過去三個賽季的年度MVP獲獎人，成為名符其實的MVP大戰。

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不過在首節賽事中三人表現都不如預期，安戴托昆波開賽不到五分鐘就已經吞下兩犯提前到板凳區觀戰，而哈登與衛斯特布魯克則是手感冰冷，不過火箭仍靠著團隊火力優勢，於中場休息時取得16分的大幅領先。

第三節安戴托昆波手感逐漸加溫，他單節進帳12分幫助公鹿將差距先縮小到個位數，第四節初他又連得8分，加上伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）也加入戰局接連進球，助公鹿在比賽最後8分鐘逆轉戰局，儘管火箭衛斯特布魯克關鍵時刻挺身再要回領先優勢，安戴托昆波也吞下第六犯離場，但公鹿洛培茲（Brook Lopez）、米道頓（Khris Middleton）和伊利亞索瓦接連在外線開砲，幫助公鹿在比賽最後五分鐘擋住火箭反撲，以6分差距收下首勝。

公鹿今天全隊七人得分來到雙位數，其中安戴托昆波拿下30分13籃板11助攻的大三元，火箭衛斯特布魯克與哈登雖然也聯手拿下43分，但兩人合計出手30次僅命中9球，三分球更是15投僅4中。

公鹿隊安戴托昆波。 擷圖自推特 分享 facebook