NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞

羅斯(左)進攻,但仍不敵老鷹。 路透 分享 facebook 亞特蘭大老鷹今天在球隊開幕戰中出戰底特律活塞,靠著主控楊恩(Trae Young)全場投進六顆三分球拿下38分,與連續兩場比賽都打出亮眼的表現的活塞羅斯(Derrick Rose)分庭抗禮,最終老鷹在全隊四人得分上雙下,以117:100輕取活塞,搶下新賽季首勝。

在上賽季就定下以楊恩為核心的建隊方向後,老鷹在季後補強上並沒有太多大動作,反倒與42歲的「老飛人」卡特(Vince Carter)簽下可能是他生涯的最後一張合約,並在今天出戰活塞的比賽中,讓他以連續征戰22個賽季成為聯盟史上第一人。

談到自己所寫下的紀錄,卡特在賽前說:「其實我和教練聊過這件事,他說『你打球的時間比我們球隊上一些球員的年齡都還要長』,不過對我來說,我已經感覺不到這件事,這段時間真的經歷了很多,但這就是我的職業,或許在創造歷史的那一刻我會有某種情緒產生,但我還是要先做好出賽的準備,再去想這件事。」

儘管在今天出戰活塞的比賽中,卡特替補上陣10分鐘且一分未得,不過小老弟楊恩卻是從開賽就火力全開想要為老大哥送上賀禮,他在上半場就投進了五顆三分球拿下26分外帶6助攻,不過活塞31歲後衛羅斯表現也不惶多讓,上半場就拿下15分,助活塞上半場打完還保持領先。

不過下半場本賽季披上老鷹戰袍的帕克(Jabari Parker)也加入搶分行列,幫助老鷹在下半場逆轉並拉大領先差距,儘管末節一度出現計時器故障的狀況,但終場老鷹仍以17分差大勝活塞,收下新賽季首勝。

老鷹以楊恩的38分表現最佳,柯林斯(John Collins)與帕克都有18分進帳,至於今年選秀首輪第四順位新秀杭特(DeAndre Hunter)則有14分進帳,第十順位的雷迪許(Cameron Reddish)全場出手6次全數落空,活塞羅斯則是拿下全隊最高的27分。

Vince Carter checks in for the first time, making it officially 22 seasons, the most for any player in NBA history 🙌 pic.twitter.com/hfDQcDmt3I