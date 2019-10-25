NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞
亞特蘭大老鷹今天在球隊開幕戰中出戰底特律活塞，靠著主控楊恩（Trae Young）全場投進六顆三分球拿下38分，與連續兩場比賽都打出亮眼的表現的活塞羅斯（Derrick Rose）分庭抗禮，最終老鷹在全隊四人得分上雙下，以117：100輕取活塞，搶下新賽季首勝。
在上賽季就定下以楊恩為核心的建隊方向後，老鷹在季後補強上並沒有太多大動作，反倒與42歲的「老飛人」卡特（Vince Carter）簽下可能是他生涯的最後一張合約，並在今天出戰活塞的比賽中，讓他以連續征戰22個賽季成為聯盟史上第一人。
談到自己所寫下的紀錄，卡特在賽前說：「其實我和教練聊過這件事，他說『你打球的時間比我們球隊上一些球員的年齡都還要長』，不過對我來說，我已經感覺不到這件事，這段時間真的經歷了很多，但這就是我的職業，或許在創造歷史的那一刻我會有某種情緒產生，但我還是要先做好出賽的準備，再去想這件事。」
儘管在今天出戰活塞的比賽中，卡特替補上陣10分鐘且一分未得，不過小老弟楊恩卻是從開賽就火力全開想要為老大哥送上賀禮，他在上半場就投進了五顆三分球拿下26分外帶6助攻，不過活塞31歲後衛羅斯表現也不惶多讓，上半場就拿下15分，助活塞上半場打完還保持領先。
不過下半場本賽季披上老鷹戰袍的帕克（Jabari Parker）也加入搶分行列，幫助老鷹在下半場逆轉並拉大領先差距，儘管末節一度出現計時器故障的狀況，但終場老鷹仍以17分差大勝活塞，收下新賽季首勝。
老鷹以楊恩的38分表現最佳，柯林斯（John Collins）與帕克都有18分進帳，至於今年選秀首輪第四順位新秀杭特（DeAndre Hunter）則有14分進帳，第十順位的雷迪許（Cameron Reddish）全場出手6次全數落空，活塞羅斯則是拿下全隊最高的27分。
Vince Carter checks in for the first time, making it officially 22 seasons, the most for any player in NBA history 🙌 pic.twitter.com/hfDQcDmt3I— ESPN (@espn) October 24, 2019
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