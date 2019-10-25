NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆料湖人將是首選

2019-10-25 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



前勇士球員伊古達拉，傳湖人隊爭取。 路透 分享 facebook 儘管已經是35歲的屆退老將，但曾拿下過總冠軍賽MVP的前金州勇士搖擺人伊古達拉（Andre Iguodala）的動向仍讓不少聯盟球隊掛心，昨天傳出他有可能在下賽季重新披上勇士戰袍後，今天則是有美國媒體指出，假使伊古達拉在本賽季就遭到新東家曼菲斯灰熊買斷，季中與洛杉磯湖人簽約的可能性仍舊相當高。

伊古達拉在過去五年來三度幫助勇士奪下冠軍，並在2015年榮獲總冠軍賽MVP，今年季後在勇士陣容大重整的情況下被交易到灰熊，不過從季前訓練營到新賽季開幕戰中，伊古達拉始終不見人影，讓灰熊可能交易或是買斷伊古達拉的消息甚囂塵上。

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不過在不少球隊都表達願意簽下伊古達拉後，昨天紐約記者先是爆料，假使灰熊無法在本賽季交易大限前將他交易出去，那身為前勇士精神領袖的伊古達拉，已做好準備在賽季結束成為自由球員後，重新披上老東家戰袍。

但ESPN記者麥克姆蘭（Jackie MacMullan）在近日錄製節目時更指出，已有至少四名球員向他透露，伊古達拉如果能在季中與灰熊達成買斷合約的協議，那他將會把與湖人簽約列為優先選項。

湖人今年夏天雖然在團隊戰力上大手筆補強，包括找來布萊德利（Avery Bradley）、格林（Danny Green）等側翼球員加入，不過在開幕首戰面對上賽季總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）領軍的快艇，卻遭對手不斷撕裂防線，其中雷納德就斬獲30分6籃板5助攻，在喬治（Paul George）尚未歸隊的情況下率領快艇擊敗湖人，這也顯示出湖人如想跨過快艇從西區出線，勢必需要更強力的側翼防守表現，而擁有豐富防守與季後賽經驗的伊古達拉，毫無疑問將會是首要選擇。