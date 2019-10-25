親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

【填問卷抽好禮】新聞閱讀行為調查 超商禮券送給您

陳同佳案中有魔鬼 蘇貞昌「哼」一聲調頭走

運動筆記再闖阿罩霧【教練！我想跑步！】打造核心抗旋轉
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事精華- 公牛 vs. 黃蜂 (10月24日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 76人 (10月24日)

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆料湖人將是首選

2019-10-25 09:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

前勇士球員伊古達拉，傳湖人隊爭取。 路透
前勇士球員伊古達拉，傳湖人隊爭取。 路透
分享
儘管已經是35歲的屆退老將，但曾拿下過總冠軍賽MVP的前金州勇士搖擺人伊古達拉（Andre Iguodala）的動向仍讓不少聯盟球隊掛心，昨天傳出他有可能在下賽季重新披上勇士戰袍後，今天則是有美國媒體指出，假使伊古達拉在本賽季就遭到新東家曼菲斯灰熊買斷，季中與洛杉磯湖人簽約的可能性仍舊相當高。

伊古達拉在過去五年來三度幫助勇士奪下冠軍，並在2015年榮獲總冠軍賽MVP，今年季後在勇士陣容大重整的情況下被交易到灰熊，不過從季前訓練營到新賽季開幕戰中，伊古達拉始終不見人影，讓灰熊可能交易或是買斷伊古達拉的消息甚囂塵上。

不過在不少球隊都表達願意簽下伊古達拉後，昨天紐約記者先是爆料，假使灰熊無法在本賽季交易大限前將他交易出去，那身為前勇士精神領袖的伊古達拉，已做好準備在賽季結束成為自由球員後，重新披上老東家戰袍。

但ESPN記者麥克姆蘭（Jackie MacMullan）在近日錄製節目時更指出，已有至少四名球員向他透露，伊古達拉如果能在季中與灰熊達成買斷合約的協議，那他將會把與湖人簽約列為優先選項。

湖人今年夏天雖然在團隊戰力上大手筆補強，包括找來布萊德利（Avery Bradley）、格林（Danny Green）等側翼球員加入，不過在開幕首戰面對上賽季總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）領軍的快艇，卻遭對手不斷撕裂防線，其中雷納德就斬獲30分6籃板5助攻，在喬治（Paul George）尚未歸隊的情況下率領快艇擊敗湖人，這也顯示出湖人如想跨過快艇從西區出線，勢必需要更強力的側翼防守表現，而擁有豐富防守與季後賽經驗的伊古達拉，毫無疑問將會是首要選擇。

勇士灰熊湖人

相關新聞

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

NBA／轉隊首戰狂飆50分 厄文：沒贏就不重要

2019-10-25 00:27

NBA／頭撞天花板進傷兵名單 7呎5吋佛爾遇巨人煩惱

2019-10-25 10:05

NBA／傳騎士與歐斯曼達協議 4年3100萬提前續約留人

2019-10-25 09:54

NBA／太陽中鋒艾頓涉禁藥 恐面臨25場禁賽處分

2019-10-25 09:38

NBA／右拇指非移位性骨折 巴格利預計缺賽4至6周

2019-10-25 09:38

NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29

NBA／回應喬丹評論 柯瑞：自己還有很多需要證明

2019-10-24 17:30

NBA／終結拓荒者主場開幕戰18連勝 金塊教頭難掩興奮

2019-10-24 17:16

NBA／評柯瑞不是名人堂球星 柯爾：喬丹有自己的標準

2019-10-24 15:30

NBA／溫史洛全能領軍 熱火第四節轟垮灰熊

2019-10-24 14:30

NBA／領暴龍冠軍戒還不夠 德瑞克加碼客製款更奢華

2019-10-24 13:50

NBA／約柯奇末節獨拿16分 金塊客場力壓拓荒者

2019-10-24 13:24

NBA／米契爾第四節隻手遮天 爵士主場逆轉雷霆

2019-10-24 13:05

NBA／唐西奇34分宣告接班 被喊MVP起雞皮疙瘩

2019-10-24 12:41

NBA／墨瑞回歸全能演出 馬刺主場擊退尼克

2019-10-24 12:30

NBA／客串魔鬼終結者電影廣告 雷納德魔性笑聲成焦點

2019-10-24 12:30

NBA／首秀表現差非壓力 綠衫軍華克：只是投不進

2019-10-24 12:02

NBA／獨行俠雙星飆57分搶勝 巫師八村壘首戰雙十

2019-10-24 11:30

NBA／厄文開幕戰砍50分 史上第5人

2019-10-24 11:15

NBA／厄文初亮相狂砍50分 籃網延長賽不敵灰狼

2019-10-24 11:06

NBA／暑假試訓仍重返無望 史陶德邁爾轉戰CBA

2019-10-24 10:52

NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42

NBA／菜鳥飆破首戰三分球紀錄 黃蜂驚險奪勝

2019-10-24 10:38

NBA／戰勝湖人賽後嗨過頭 貝佛利扔球吞2.5萬美元罰款

2019-10-24 10:22

NBA／新賽季收入排行 詹姆斯賺28億元創現役新高

2019-10-24 09:57

NBA／鹽湖城2023年再辦明星賽 前一次雙老共獲MVP

2019-10-24 09:18

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00
看更多

熱門文章

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

2019-10-24 15:34

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

NBA／厄文初亮相狂砍50分 籃網延長賽不敵灰狼

2019-10-24 11:06

NBA／獨行俠雙星飆57分搶勝 巫師八村壘首戰雙十

2019-10-24 11:30

NBA／評柯瑞不是名人堂球星 柯爾：喬丹有自己的標準

2019-10-24 15:30

NBA／唐西奇34分宣告接班 被喊MVP起雞皮疙瘩

2019-10-24 12:41

NBA／回應喬丹評論 柯瑞：自己還有很多需要證明

2019-10-24 17:30

NBA／厄文開幕戰砍50分 史上第5人

2019-10-24 11:15

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

NBA／新賽季收入排行 詹姆斯賺28億元創現役新高

2019-10-24 09:57

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42

NBA／墨瑞回歸全能演出 馬刺主場擊退尼克

2019-10-24 12:30

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13

美職／約克革命招募台灣好手 月薪最高3千美元

2019-10-24 14:47

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA／領暴龍冠軍戒還不夠 德瑞克加碼客製款更奢華

2019-10-24 13:50

中職／兄弟5人包辦金手套獎 王勝偉9座史上最多

2019-10-24 17:18

NBA／首秀表現差非壓力 綠衫軍華克：只是投不進

2019-10-24 12:02

MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

NBA／菜鳥飆破首戰三分球紀錄 黃蜂驚險奪勝

2019-10-24 10:38

NBA／終結拓荒者主場開幕戰18連勝 金塊教頭難掩興奮

2019-10-24 17:16

MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好

2019-10-24 20:22

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

NBA／米契爾第四節隻手遮天 爵士主場逆轉雷霆

2019-10-24 13:05

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

12強／軟銀王牌千賀滉大退隊 4天內3大咖消失

2019-10-24 18:17

NBA／約柯奇末節獨拿16分 金塊客場力壓拓荒者

2019-10-24 13:24

NBA／溫史洛全能領軍 熱火第四節轟垮灰熊

2019-10-24 14:30

NBA／暑假試訓仍重返無望 史陶德邁爾轉戰CBA

2019-10-24 10:52

MLB／鈴木清擊沈韋蘭德 夏威夷WS開轟第一人

2019-10-24 17:54

法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強

2019-10-24 23:01

NBA／客串魔鬼終結者電影廣告 雷納德魔性笑聲成焦點

2019-10-24 12:30

中職／兄弟無法一起打國家隊 王維中仍替王躍霖開心

2019-10-24 16:39

MiLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49

12強／劉致榮首場熱身賽休兵 28日再戰味全龍

2019-10-24 20:21

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

MLB／拿到大聯盟首勝 王維中：最怕啤酒浴

2019-10-24 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top