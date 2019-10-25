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NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29聯合報 記者劉肇育／即時報導

朗多(右)將重返湖人先發主控位置。 美聯社
朗多(右)將重返湖人先發主控位置。 美聯社
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在開幕戰短暫代班控球工作後，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）將很快回到他最熟悉的前鋒位置上，並由傷癒復出後的朗多（Rajon Rondo）重掌控球工作，希望能擺脫開幕首戰攻勢不穩的狀況，讓球隊盡快回到正軌上。

湖人在開幕戰與快艇的洛城內戰中，排出了詹姆斯主控，搭配布萊德利（Avery Bradley）、格林（Danny Green）的先發後場陣容，不過效果並不如預期，湖人全場雖有20次助攻但也發生14次失誤，其中詹姆斯一人就包辦了五次，且團隊攻勢不如快艇來得流暢，讓湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在今天受訪時透露，在朗多傷癒歸隊後，將會讓他回到先發主控的行列。

「我考慮了很多面向，並準備讓他回到我們的先發行列，他將會在接下來許多的比賽中扮演我們先發控球的角色。」佛蓋爾在談到首戰因傷缺陣的朗多定位時說：「朗多目前狀況看起來很不錯，不過是否會在下一戰就復出還要再觀察。」

朗多上賽季代表湖人出賽繳出平均9.2分8助攻5籃板的數據，雖然今年開季前就得知將與詹姆斯一同分享控球工作，不過朗多強調自己並不介意，「我更想要做好佛蓋爾教練要我做得事情，所以我並不在意是要先發上場還是替補。不過讓我打先發控球是一個很好的選擇，我的生涯中也很擅長做這件事，但就像我說的，我願意配合球隊找出最好的搭配。」

朗多湖人詹姆斯

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