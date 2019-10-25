NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



朗多(右)將重返湖人先發主控位置。 美聯社 分享 facebook 在開幕戰短暫代班控球工作後，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）將很快回到他最熟悉的前鋒位置上，並由傷癒復出後的朗多（Rajon Rondo）重掌控球工作，希望能擺脫開幕首戰攻勢不穩的狀況，讓球隊盡快回到正軌上。

湖人在開幕戰與快艇的洛城內戰中，排出了詹姆斯主控，搭配布萊德利（Avery Bradley）、格林（Danny Green）的先發後場陣容，不過效果並不如預期，湖人全場雖有20次助攻但也發生14次失誤，其中詹姆斯一人就包辦了五次，且團隊攻勢不如快艇來得流暢，讓湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在今天受訪時透露，在朗多傷癒歸隊後，將會讓他回到先發主控的行列。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「我考慮了很多面向，並準備讓他回到我們的先發行列，他將會在接下來許多的比賽中扮演我們先發控球的角色。」佛蓋爾在談到首戰因傷缺陣的朗多定位時說：「朗多目前狀況看起來很不錯，不過是否會在下一戰就復出還要再觀察。」

朗多上賽季代表湖人出賽繳出平均9.2分8助攻5籃板的數據，雖然今年開季前就得知將與詹姆斯一同分享控球工作，不過朗多強調自己並不介意，「我更想要做好佛蓋爾教練要我做得事情，所以我並不在意是要先發上場還是替補。不過讓我打先發控球是一個很好的選擇，我的生涯中也很擅長做這件事，但就像我說的，我願意配合球隊找出最好的搭配。」