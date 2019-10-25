瘋狂的開幕之夜 首秀亮眼的五大新秀

令球迷們熱血沸騰的籃球季終於到來，雖然本屆狀元威廉森(Zion Williamson)早已因膝蓋手術的預計缺席六到八周，但新賽季開打的第二天，同梯幾名新秀仍然很有看頭，初登板就展現初生之犢不畏虎的膽識，完成了令人驚豔的生涯首秀。

在這裡點名尼克隊的探花巴瑞特(RJ Barrett)，日本籃球希望的混血王子八村壘(Rui Hachimura)，首秀就砍進破紀錄7記三分球的黃蜂華盛頓(P.J. Washington)，公牛的爆炸頭控球懷特(Coby White)，季前賽曾狂砍40分的熱火納恩(Kendrick Nunn)。

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曾居狀元預測首位 探花巴瑞特有好的開始

尼克前鋒巴瑞特(右)從熱身賽開始就獲得了大量的上場時間，球隊似乎鐵了心要讓他快速成長，他在開季首戰表現中規中舉。 美聯社 分享 facebook

巴瑞特過去進入杜克前一直高居本屆選秀預測的狀元人選，曾在U19世界冠軍賽打趴美國青年軍，拿下U19 MVP，全能進攻手段，以及標準的搖擺人身體素質及體能讓他聲勢如日中天。但在全美前三高中生齊聚杜克後，巴瑞特和雷迪許(Cameron Reddish)的身價都被怪物狀元威廉森的鋒芒給蓋了過去。

但從夏季聯盟、季前賽，到開幕的首戰，巴瑞特加入到年輕的尼克當中，除了得面對出名可怕的大蘋果媒體、球迷壓力外，目前看來他在陣中的角色定位，將有機會得到不錯的發展空間，去證明他其實擁有狀元般的身手。

雖然尼克首場以9分敗給馬刺，但巴瑞特在開幕戰獲得重用，先發打了37分鐘拿下21分5籃板2助攻。打法相當具有侵略性，幾次歐洲步運用都頗具水準，同時多次挑戰籃框，勇於身體對抗將幫助他更快適應聯盟強度，肯定是件好事。

巫師給予許多發揮空間 替八村壘的養成增添想像

巫師隊日籍大前鋒八村壘(左)首場正式比賽就繳出雙十成績，一掃世界盃對美國隊僅得4分4籃板的陰霾！ 美聯社 分享 facebook

當許多人還在對日本籃球希望的八村壘，抱持懷疑態度的同時，他已經在生涯第一場完成了14分10籃板的雙十成績單。巫師的前場空著位子就是等待八村壘的到來，球團對他賦予相當深的期望，不僅是場上幫助球隊，也背負日本、亞洲籃球市場的開發。

八村壘雖然體能稱不上勁爆，但他擁有出身日本籃球教育的細膩打法，不論攻防兩端，八村都很賣力在每個環節。進入美國大學體系中，八村壘真正接觸到高強度的身體對抗，以及更強運動能力的美式球風洗禮，這讓他的球風兼容並濟，朝向均衡化發展。

八村壘的學習力與態度是他最大優勢，他就像海綿不斷吸收教練團灌輸的觀念與技巧，射程範圍、策應觀念，內線防守也都正在適應巫師這個新團隊。以他開幕戰就出手全隊次多的情勢走下去，他可望會獲得教練團重用，也讓人對八村壘的成長高度更加期待。

黃蜂化身跑轟大隊 華盛頓破紀錄的三分打響名號

PJ華盛頓(右)生涯首秀的震撼力不輸丹佐華盛頓的「震撼教育」，竟然砍進破新人紀錄的7個三分球，狂得27分！ 美聯社 分享 facebook

在黃蜂一哥華克遠走波士頓之後，黃蜂的新任主控是從綠衫軍過來的洛齊爾(Terry Rozier)，開幕戰他打得並不理想，尚無法洗刷外界對於他溢價合約的批判。這場球黃蜂的焦點全在團隊大量的三分外線出手，一共佔了50%的出手比例，以44投23中的超水準進攻大戰，最終以一分險勝公牛。這當中今年的樂透第12號新秀華盛頓一個人就包辦7記三分球且砍下27分，刷新聯盟生涯首戰的三分球紀錄。

黃蜂現在更著重於開放式導傳，不斷的轉移，拉大進攻圈，尋求弱邊隊友的機會，這讓華盛頓的三分投射得以有好的發揮。華盛頓的選秀順位比季前賽打得虎虎生風的熱火赫洛還高一個順位，但名氣與關注度卻遠不及同屬出自肯塔基的隊友赫洛。

華盛頓場上主打四號位，在黃蜂可視為更年輕，體能更佳的威廉斯(Marvin Williams)，以他今天的火燙手感，此後賽事想必沒有球隊敢放任他投外線，他上賽季在肯塔基有著42.3%的三分球命中率其來有自。

薩托蘭斯基之外的控球保險 懷特的組織、得分有水準

公牛替補控衛懷特(右)在熱身賽就有23分鐘得29分的紀錄，生涯首場正式比賽，他「只」小試身手得了17分，但傳出7次助功，果然是第7順位的好手！ 美聯社 分享 facebook

公牛今年在薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)的加盟，以及選秀會上首輪第七順位盤來懷特，讓球隊不必依賴鄧恩(Kris Dunn)，一舉補足先發、替補所急需的控球戰力弱項。捷克核心之眼薩托蘭斯基今年帶領國家隊在世界盃當中創造驚奇有目共睹，他就像市場上的魔術師能夠去影響、提升隊友的能力值。相信懷特跟著薩托蘭斯基一同訓練、對抗，在他生涯發跡的階段會是很好的導師。

懷特開幕戰登板27分鐘繳出全隊次高的17分7助攻，單場表現比先發打了24分鐘的薩托蘭斯基出色許多。懷特不僅傳球視野上有一定的火侯與開發潛力，他的連續得分爆發力也是不容小覷，季前賽也曾單場6顆三分球砍下29分。 懷特的先天條件上也有著6尺4吋相當不錯的控球身型與爆發力。

如果說莫蘭特(Ja Morant)預約本屆最佳控球，那麼千萬別忘記最強而有力的競爭者，懷特。

上屆落選新秀熬出頭 被低估的納恩

納恩(左)上季在發展聯盟出賽49場，平均每場攻下19.3分、搶下3.8籃板、傳出2.8助攻，加入熱火首戰就把握住巴特勒缺賽的機會打出好表現！ 美聯社 分享 facebook

納恩比較特殊的並不是該屆待選新秀，他是去年的落選新秀，過去一季都在發展聯盟中度過。相信在他代表熱火於季前賽狂轟40分之前，沒有多少人留意過這位球員。

對比關注度相當高的隊友赫洛，納恩則低調地開啟他的職業生涯，專注於每一個攻守回合，把握住能在場上的機會。 開幕戰他也榮膺先發，與赫洛共組菜鳥後場，不僅幫助球隊旗開得勝，兩人也合得38分，納恩18投10中，包辦24分3助攻2籃板，能夠切入，能夠投籃，就是犯規尺度要再適應、學習控制。

這兩位左右護法，熱火新球季最有活力的菜鳥後場組合，未來能否持續這樣的好表現值得期待。

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