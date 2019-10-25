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斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00特約記者李亦伸

達拉斯獨行俠已經爛了三季，上季選中19歲獲「年度最佳新人」201分分控球後衛唐西奇，重建之路露出曙光。今年夏天唐奇西減重9公斤(約20磅)，身形更瘦，身體更加敏捷，但對抗性和力量、爆發力都沒有受到影響，全新唐西奇在球季開幕戰34分+9籃板+3助攻，帶領獨行俠輕取華盛頓巫師，讓獨行俠球迷看見未來。

如果你也看到唐西奇對巫師的比賽內容、打球風格，切傳自在，來去自如，控球、上籃、外線、組織就像顛峰詹姆斯那麼全能全面，沒有弱點，你一定會為獨行俠新賽季感到興奮。只要220公分長人波爾辛吉斯+唐西奇都能健康出賽，西區列強，請小心！

獨行俠開季首戰打出好采頭，在唐西奇(左二)狂飆34分的帶領之下，以108：100...
獨行俠開季首戰打出好采頭，在唐西奇(左二)狂飆34分的帶領之下，以108：100輕取巫師。 美聯社
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波爾辛吉斯傷停20個月，復出第一場例行賽就砍進23分，16投7中投籃命中率很平凡，但最重要的是：他真正恢復健康，可以每場出賽30分鐘甚至更長時間，並且找回信心和狀況。

美國球評前NBA傳奇球星皮爾斯預言，如果沒有意外，獨行俠將會成為西區季後賽一匹黑馬，唐西奇讓獨行俠看起來很不一樣。獨行俠另一個贏得球評和專業人士信賴的主因是，即使獨行俠的球不在唐西奇手上，他們也能打出很不錯的團隊和攻防戰力，這一切得歸功於今年夏天兩筆重要補強：簽下196公分全能後衛萊特，以及小柯瑞這名出色外線控球射手。

波爾辛吉斯(中)養傷一年多期間，被尼克換到獨行俠，復出後身手雖然還沒完全恢復，但...
波爾辛吉斯(中)養傷一年多期間，被尼克換到獨行俠，復出後身手雖然還沒完全恢復，但已能健康地打了快30分鐘，繳出23分4籃板2助攻1抄截1阻攻的合格成績。 美聯社
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獨行俠陣中現在能持球、發動攻勢，同時能組織進攻，展現攻擊力的後衛多達五名，除了唐西奇、萊特、小柯瑞，另外二年級控球布朗森同樣展現非凡潛力和穩定性。獨行俠總教練卡萊爾強調，布朗森擁有無比信心和防守、對位能力，他是獨行俠後場X因子，勇於對抗、防守的決心，已經成長為球隊關鍵力量。後場人才濟濟，老辣又老練的35歲老將巴瑞亞已經不需要上場。

最重要是獨行俠圍繞唐西奇建隊打造體系，進攻有各種套路、武器，防守強度和對位都不會吃虧，唐西奇控球功力、個人能力、為隊友創造機會方式比上季再加三成，獨行俠今年賽季將會成為西區季後賽八強有力競爭者。

獨行俠替補控衛布朗森(左)球風也很強悍，受到總教練卡萊爾的讚賞。 美聯社
獨行俠替補控衛布朗森(左)球風也很強悍，受到總教練卡萊爾的讚賞。 美聯社
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獨行俠並不只是第一球星能力提升，內線更好，後場深度更齊全，側翼鋒線和速度，也是獨行俠被忽略的角色球員。傑克森、芬尼史密斯、小哈德威這三名196-201公分鋒衛，年輕、速度有衝擊力，三人在板凳提供防守、速度和外線，獨行俠開季第一戰就打出令球迷無比興奮行情。

獨行俠最關鍵核心就在唐西奇的成長，今年賽季唐西奇幾乎可以確定成為西區明星球員，他在攻防兩端的侵略性和掌控比賽能力，都比上季更出色、更有統治力。唐西奇打球除了賞心悅目、創造力十足，傳球、突破、過人像變魔術戲法，讓防守球員難以跟上節奏，他的未來似乎沒有上限。

唐西奇上季拿下年度新人王，本季絲毫不放鬆，從熱身賽就展現更精進的身手，他的無窮潛...
唐西奇上季拿下年度新人王，本季絲毫不放鬆，從熱身賽就展現更精進的身手，他的無窮潛力讓球迷感到驚奇！ 美聯社
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用控球後衛來比擬，唐西奇是大一號的柯瑞，擅長投籃，同時擁有變速換手運球過人超能力。用前鋒來比較，唐西奇又像詹姆斯那樣，是一名擁有對位和身材優勢控球前鋒，任何對位對唐西奇來說都是「錯位」。

唐西奇，你一定要注意的NBA新星，NBA未來接班人之一。

波爾辛吉斯Lukca Doncic

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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