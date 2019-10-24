NBA／評柯瑞不是名人堂球星 柯爾：喬丹有自己的標準

2019-10-24 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



柯瑞(左)與柯爾。 美聯社 分享 facebook

日前黃蜂隊老闆、NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）日前受訪時表示，他認為勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）還不是為名人堂球員，此言論一出引起外界討論，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）上節目時力挺子弟兵，「我想喬丹大概有自己的判斷標準。」

當時喬丹在節目中說到：「柯瑞是個很出色的球員，但還不到名人堂等級的球員。」此話一出引發外界討論，不但柯瑞本人做出回應外，就連身為名人堂球員的「魔術」強森（Magic Johnson）也參與評論。

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勇士主帥柯爾日前上節目時談到這件事，「顯然，喬丹有他自己對於名人堂球員的評判標準，我想這是我能想到的一切。是的，這是個有趣的言論，我早上看到了這新聞。」

「我們都知道，如果柯瑞符合條件（退休滿三年以上）的話，他現在就能進入名人堂。」柯爾話中有話的繼續說：「喬丹有一套自己的標準，對自己、對隊友也都有一套不同的標準，他大概對自己心目中名人堂球員有一套自己的標準吧。」