NBA／唐西奇34分宣告接班 被喊MVP起雞皮疙瘩

2019-10-24 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



達拉斯獨行俠在球隊新賽季開幕戰，靠著年僅20歲的唐西奇（Luka Doncic）豪取34分9籃板擊敗華盛頓巫師，奪得「後諾維茨基（Dirk Nowitzki）時代」的首場比賽勝利，其中在比賽最後階段唐西奇在罰球時獲得場邊球迷高呼「MVP」加油，讓他直呼雞皮疙瘩掉滿地。

上個賽季就打出接班氣勢的唐西奇，在諾維茨基正式退休後順理成章成為球隊新任領袖，而在開季首場比賽他也打出不負球團與球迷期待的好表現，幫助獨行俠開出紅盤。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

談到在比賽中被球迷高呼MVP時，唐西奇坦言感覺很棒，但也同時充滿壓力，「這告訴我必須要好好命中罰球，不能辜負大家的期待。但我不太知道要怎麼形容這種感覺，反正我已經雞皮疙瘩掉滿地了。」

而唐西奇的優異表現也獲得對手、巫師射手比爾（Bradley Beal）的高度讚賞，「他今天痛扁了我們，整場比賽他都打得很好，做自己最擅長的事情，他擁有很棒的天賦和光明的未來，且表現已經非常成熟，畢竟他10幾歲就開始打職業賽事，很清楚該做哪些事情。」

除了唐西奇外，獨行俠另一名歐洲球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也有23分進帳，談到兩人聯手幫助球隊取勝，唐西奇說：「我們今天每個人都打得相當出色，我們將會繼續努力保持這樣的狀態。」