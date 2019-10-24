NBA／首秀表現差非壓力 綠衫軍華克：只是投不進

2019-10-24 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



華克(右)。 路透 分享 facebook 波士頓塞爾蒂克新任主控華克（Kemba Walker）在代表新東家出賽的首場比賽手感不佳，出手18次僅命中4球拿下12分2籃板2助攻，雖然表現不如預期，但華克強調自己並非是受到壓力影響，純粹只是手感差、無法把球投進籃框中。

華克在今年夏天透過先簽後換方式轉戰波士頓，儘管他與新隊友布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）和史馬特（Marcus Smart）已提前在世界盃美國隊陣中磨合，但例行賽首場比賽後，華克坦言仍在尋找最舒服的節奏。

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「我認為我們還在互相了解與學習，儘管季前賽我們已經有初步的磨合，但是想要找到彼此最舒服的節奏，確實還需要一點時間。」談到自己首場比賽與隊友的搭配時，華克說：「輸掉開幕戰感覺確實很差，但我們仍充滿信心，對我自己而言，我原本希望為球隊做得更多一點，但我並不是受到壓力影響，就只是球丟不進罷了。」

塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）則表示，球隊在進攻端必須要拿出更強烈的企圖心，不過他也強調今天拿下全隊最高25分的海瓦德（Gordon Hayward）的表現，對於球隊來說是一個好的信號，代表著在華克與泰托姆手感不佳的情況下，仍有人能挺身而出。