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NBA／獨行俠雙星飆57分搶勝 巫師八村壘首戰雙十

2019-10-24 11:30聯合報 記者劉肇育／即時報導

「後諾維茨基（Dirk Nowitzki）時代」的首場比賽，達拉斯獨行俠今天在主場迎戰華盛頓巫師的比賽中，靠著歐洲雙星唐西奇（Luka Doncic）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）聯手拿下57分的優異表現，以108：100擊敗巫師。

在效力球隊21個賽季的精神領袖諾維茨基於上賽季退休後，獨行俠新賽季由唐西奇接掌球隊大旗，加上上季交易來後因傷勢復健一場未打的「獨角獸」波爾辛吉斯傷癒復出，新賽季的獨行俠仍舊是一支歐洲風味濃厚的球隊。

開季首場比賽，儘管獨行俠教頭卡萊爾（Rick Carlisle）為了保護剛復出的波爾辛吉斯，限制他的上場時間在30分鐘以內，但歐洲雙星仍舊打出令人期待的表現。

首節前段巫師在日籍新秀八村壘的連續取分下取得領先優勢，不過波爾辛吉斯隨即挺身而出，靠著該節末段連得9分的表現，幫助獨行俠在首節打完追到1分差距，第二節獨行俠小柯瑞（Seth Curry）也挺身而出與雙星連線，幫助球隊單節拉出38：23的攻勢，上半場打完反取得14分領先。

而缺少了主控沃爾（John Wall）的巫師，雖然在末節由替補上陣的華格納（Moritz Wagner）吹起反攻號角，加上比爾（Bradley Beal）與八村壘的接連進球，在比賽最後80秒追到7分差距，不過波爾辛吉斯隨後以一記空中接力單手爆扣澆熄了巫師的反撲氣燄，終場獨行俠就以8分差距搶下新賽季首勝。

獨行俠唐西奇今天拿下全場最高的34分外帶9籃板，而從去年2月就不曾在例行賽登場過的波爾辛吉斯也拿下23分4籃板，巫師八村壘則是在職業生涯首場例行賽貢獻14分10籃板的雙十數據。

巫師波爾辛吉斯諾維茨基

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