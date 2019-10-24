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NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42聯合報 記者劉肇育／即時報導

西蒙斯。 路透
西蒙斯。 路透
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被喻為本賽季兩大東區冠軍熱門球隊的費城76人與波士頓塞爾蒂克今天交鋒，76人在先發五人得分皆來到雙位數的多點開花攻勢下，從第二節後就一路保持領先，反觀本季轉披塞爾蒂克戰袍的華克（Kemba Walker）的手感不佳，僅拿下12分，終場76人就以107：93擊敗綠衫軍。

76人與塞爾蒂克在今年休季期間都在陣容上做出異動，其中76人將明星搖擺人巴特勒（Jimmy Butler）送往熱火換回理查森（Josh Richardson），並簽下前塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford），至於塞爾蒂克雖然面臨了主控厄文（Kyrie Irving）出走籃網，但也補進前黃蜂主控華克與土耳其中鋒康特（Enes Kanter）。

不過今天兩隊在團隊發揮上卻呈現兩樣情，76人不僅兩名新血霍福特和理查森分別拿下16分和17分，三名上季先發班底西蒙斯（Ben Simmons）進帳24分9助攻8籃板、哈里斯（Tobias Harris）15分15籃板、安比德（Joel Embiid）15分13籃板，多點開花的攻勢幫助七六人在第二節超前比分後，就一路保持領先。

反觀塞爾蒂克的雙前鋒海瓦德（Gordon Hayward）與泰托姆（Jayson Tatum）皆有20分以上進帳，但新加入的華克與康特都僅拿下12分，其中華克更只有18投4中、下半場只進帳2分的糟糕表現，而開季前才剛與球隊完成四年續約的布朗（Jaylen Brown）更只拿下8分，先發球員的貢獻遠不如七六人。

華克在今年夏天成為自由球員後，透過先簽後換的方式加盟綠衫軍，並被期待頂上厄文離隊的缺口，而他在日前也與新隊友布朗、泰托姆跟隨美國男籃出征中國大陸世界盃，並且扮演球隊領袖角色，不過在開季首場比賽表現確實不如預期。

塞爾蒂克76人華克

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