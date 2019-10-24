NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



西蒙斯。 路透 分享 facebook 被喻為本賽季兩大東區冠軍熱門球隊的費城76人與波士頓塞爾蒂克今天交鋒，76人在先發五人得分皆來到雙位數的多點開花攻勢下，從第二節後就一路保持領先，反觀本季轉披塞爾蒂克戰袍的華克（Kemba Walker）的手感不佳，僅拿下12分，終場76人就以107：93擊敗綠衫軍。

76人與塞爾蒂克在今年休季期間都在陣容上做出異動，其中76人將明星搖擺人巴特勒（Jimmy Butler）送往熱火換回理查森（Josh Richardson），並簽下前塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford），至於塞爾蒂克雖然面臨了主控厄文（Kyrie Irving）出走籃網，但也補進前黃蜂主控華克與土耳其中鋒康特（Enes Kanter）。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過今天兩隊在團隊發揮上卻呈現兩樣情，76人不僅兩名新血霍福特和理查森分別拿下16分和17分，三名上季先發班底西蒙斯（Ben Simmons）進帳24分9助攻8籃板、哈里斯（Tobias Harris）15分15籃板、安比德（Joel Embiid）15分13籃板，多點開花的攻勢幫助七六人在第二節超前比分後，就一路保持領先。

反觀塞爾蒂克的雙前鋒海瓦德（Gordon Hayward）與泰托姆（Jayson Tatum）皆有20分以上進帳，但新加入的華克與康特都僅拿下12分，其中華克更只有18投4中、下半場只進帳2分的糟糕表現，而開季前才剛與球隊完成四年續約的布朗（Jaylen Brown）更只拿下8分，先發球員的貢獻遠不如七六人。

華克在今年夏天成為自由球員後，透過先簽後換的方式加盟綠衫軍，並被期待頂上厄文離隊的缺口，而他在日前也與新隊友布朗、泰托姆跟隨美國男籃出征中國大陸世界盃，並且扮演球隊領袖角色，不過在開季首場比賽表現確實不如預期。