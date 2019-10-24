NBA／新賽季收入排行 詹姆斯賺28億元創現役新高

2019-10-24 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯本季收入居所有球員之冠。 美聯社 分享 facebook 美國媒體「富比士」在今天公布NBA新賽季球員收入排行榜，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）不僅連續六年佔據第一名位置，本賽季他的收入預計將達到9240萬美元（約台幣28.3億元），創下現役球員單賽季收入新高。

NBA近年來薪資上限不斷提高，讓球員的年薪也一路攀升，其中過去五年都在此榜上領先群雄的詹姆斯，雖然並非聯盟最高薪的球員，不過靠著驚人的代言與場外收入連續第六年登上榜首，本賽季他的年薪為3740萬美元。

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根據該網站資料顯示，詹姆斯生涯前16年的代言收入已經比他球員生涯總薪資2.7億美元超出兩倍，其中運動品牌NIKE成為他的最大場外收入來源，該公司日前還以詹姆斯為其最新研究室命名。

此外，詹姆斯日前還與行李箱知名品牌Rimowa和連鎖量販店Walmart簽下代言合約，加上碳酸飲料、耳機、飲食與遊戲等代言，和旗下數位傳媒公司將與華納兄弟合作於2021年推出電影「怪物奇兵」續集，讓他在本賽季光是場外收入就高達5500萬美元。

而排在詹姆斯之後的則為勇士主控柯瑞（Stephen Curry），本賽季預計收入為8520萬美元，其中場外收入為4500萬美元，而運動品牌UA的代言合約就佔據了他場外收入的近一半。

至於第三名的籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant），則靠著擁有僅次於詹姆斯的NIKE代言合約，今年總收入為7320萬美元，場外收入為3500萬美元，而杜蘭特在大陸的個人球鞋銷量也超越了整個北美地區。