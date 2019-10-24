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NBA／鹽湖城2023年再辦明星賽 前一次雙老共獲MVP

2019-10-24 09:18聯合報 記者劉肇育／即時報導

爵士主場將主辦2023年明星賽。 美聯社
爵士主場將主辦2023年明星賽。 美聯社
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NBA官方在今天宣布，2023年NBA全明星周將移師至猶他州的鹽湖城舉行，而這也是該城市自從1993年後，再一次取得全明星周主辦權，在該屆賽事中最終由地主猶他爵士雙老「郵差」馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）共同拿下MVP。

鹽湖城曾在1993年首度主辦全明星賽，當時東西區明星隊分別由尼克主帥萊里（Pat Riley）與太陽教頭韋斯特法爾（Paul Westphal）執掌兵符，儘管當年東區球星雲集，其中首度退休後重返NBA的喬丹（Michael Jordan）更拿下全場最高的30分，不過西區在馬龍28分領軍下，於延長賽以3分差距險勝東區，讓他與隊友史塔克頓一同榮獲該屆MVP，也是明星賽史上第二次出現共獲MVP的狀況。

而今天聯盟主席席佛（Adam Silver）也宣布，鹽湖城將在相隔29年後，再度取得全明星周的主辦權，「鹽湖城有著優良的籃球傳統，過去這裡也曾辦過很多大型的世界級運動賽事，我要感謝米勒（Gail Miller）家族和爵士隊的用心經營，和為此設定了長遠的計劃。」

爵士主場在今年季後進行了大翻修，成為他們最終獲得全明星周主辦權的主因，爵士老闆米勒說：「感謝聯盟對於我們會將2023年全明星賽打造成史上最好的比賽充滿信心，今年爵士主場進行了全新翻修，希望讓球迷有更棒的觀賽體驗。」

爵士NBA

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