親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記【賽事】2019韓國慶州國際馬拉松收穫滿滿的二水全馬訓練營
健行筆記新北市平溪區—十分瀑布公園綠色的向天蝦、火紅的面天山
NBA賽事懶人包 (10月23日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 暴龍 (10月23日)

NBA／籃球之神喬丹抱團組夢幻隊 再選還是這4位

2019-10-23 22:20聯合報 編譯張佑生╱即時報導

喬丹（左）和皮朋攜手建立公牛王朝。路透資料照片
喬丹（左）和皮朋攜手建立公牛王朝。路透資料照片
分享
率隊拿過6次NBA總冠軍、當選過6次總冠軍賽MVP的「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan），6年前曾提出心目中的夢幻隊友，最近再被問到，答案不變。

喬丹說，如果要組隊爭霸的話，他的夢幻隊友包括「天下第二人」，公牛前鋒皮朋（Scottie Pippen）和1980年代洛杉磯湖人王朝的前鋒「黑旋風」渥錫（James Worthy），禁區交由火箭傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）鎮守，後場則由喬丹本人和80年代湖人王朝的超級控衛魔術強森（Earvin "Magic'' Johnson）負責。

喬丹解釋，他和自己列舉的4位球星都打過球，深知對方的球技以及鬥志都是無人能及，所以是他組隊的首選。

魔術強森的控球與助攻出神入化。美聯社資料照片
魔術強森的控球與助攻出神入化。美聯社資料照片
分享
歐拉朱萬（右）在禁區的迷蹤步堪稱一絕。法新社資料照片
歐拉朱萬（右）在禁區的迷蹤步堪稱一絕。法新社資料照片
分享
渥錫是80年代湖人王朝的要角。美聯社資料照片
渥錫是80年代湖人王朝的要角。美聯社資料照片
分享

喬丹湖人魔術

相關新聞

NBA／頂著噓聲飆30分 雷納德：很高興拿下勝利

2019-10-23 17:04

NBA／新一哥席亞康領軍 暴龍退鵜鶘開紅盤

2019-10-23 11:06

NBA／暴龍、鵜鶘開幕戰 球迷穿黑衣力挺香港

2019-10-23 17:45

NBA／今日戰績表 球季開打衛冕軍暴龍首戰延長勝鵜鶘

2019-10-23 14:35

NBA／雷納德聯手板凳暴徒 快艇首戰衝破湖人

2019-10-23 13:41

NBA／活塞葛里芬膝傷纏身 預計休兵兩星期

2019-10-23 13:20

NBA／韋德加入華納媒體 轉戰TNT球評

2019-10-23 13:02

NBA／「挑戰」新制 暴龍正式比賽首度使用

2019-10-23 12:47

NBA／領戒後飆生涯新高 范弗利特：手還有點痛

2019-10-23 12:08

NBA／暴龍冠軍戒鑲鑽650顆 職業運動史新紀錄

2019-10-23 10:37

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

NBA／無緣組三巨頭 詹皇：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38
看更多

熱門文章

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

2019-10-23 13:12

NBA／雷納德聯手板凳暴徒 快艇首戰衝破湖人

2019-10-23 13:41

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

2019-10-23 12:00

NBA／頂著噓聲飆30分 雷納德：很高興拿下勝利

2019-10-23 17:04

MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃 官網：交易或釋出

2019-10-23 11:11

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

12強／洪一中初見劉致榮 ：158公里怎麼練的？

2019-10-23 15:19

NBA／新一哥席亞康領軍 暴龍退鵜鶘開紅盤

2019-10-23 11:06

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

NBA／暴龍冠軍戒鑲鑽650顆 職業運動史新紀錄

2019-10-23 10:37

12強／劉致榮很開心出國 間接證實加入紅襪

2019-10-23 16:00

NBA／無緣組三巨頭 詹皇：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

MLB／有了索托誰還想哈波？ 國民季後賽7連勝

2019-10-23 13:22

12強／王柏融致意恰恰 洪總：王說怎麼用都OK

2019-10-23 14:53

NBA／「挑戰」新制 暴龍正式比賽首度使用

2019-10-23 12:47

12強／劉致榮球速短期暴增 王建民認為很罕見

2019-10-23 18:20

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

NBA／領戒後飆生涯新高 范弗利特：手還有點痛

2019-10-23 12:08

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-23 11:55

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

12強／亞錦賽中華隊當古巴靶子 U18功臣余謙入列

2019-10-23 16:09

12強／中華隊替換4員 劉致榮正式入列

2019-10-23 14:13

12強／電視上的學長突然出現 劉致榮緊張開訓

2019-10-23 16:33

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

NBA／韋德加入華納媒體 轉戰TNT球評

2019-10-23 13:02

MLB／大聯盟人氣降溫 發展前景喜憂參半

2019-10-23 17:15

NBA／活塞葛里芬膝傷纏身 預計休兵兩星期

2019-10-23 13:20

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

日職／軟銀「直落四」擊敗巨人 近6年奪5冠

2019-10-23 20:44

12強／中華隊見到老戰友 王柏融有回家的感覺

2019-10-23 17:48

中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

NBA／籃球之神喬丹抱團組夢幻隊 再選還是這4位

2019-10-23 22:20

全運會／東體出奇才 金利偉華成賽事最年輕射擊金牌

2019-10-23 10:33

12強／中華隊初體驗 張奕點名陳鴻文很搞笑

2019-10-23 19:51

法國羽賽／周天成逆轉開胡 王子維挑戰球王

2019-10-23 20:43

12強／執教初體驗 恰恰坦言：有點慌

2019-10-22 23:41

NBA／暴龍、鵜鶘開幕戰 球迷穿黑衣力挺香港

2019-10-23 17:45

棒球／成軍3個月持續壯大 橋仔頭社區棒球隊招新兵

2019-10-23 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top