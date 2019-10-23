NBA／籃球之神喬丹抱團組夢幻隊 再選還是這4位
2019-10-23 22:20
聯合報 編譯張佑生
╱即時報導
率隊拿過6次NBA總冠軍、當選過6次總冠軍賽MVP的「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan），6年前曾提出心目中的夢幻隊友，最近再被問到，答案不變。
喬丹說，如果要組隊爭霸的話，他的夢幻隊友包括「天下第二人」，公牛前鋒皮朋（Scottie Pippen）和1980年代洛杉磯湖人王朝的前鋒「黑旋風」渥錫（James Worthy），禁區交由火箭傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）鎮守，後場則由喬丹本人和80年代湖人王朝的超級控衛魔術強森（Earvin "Magic'' Johnson）負責。
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喬丹解釋，他和自己列舉的4位球星都打過球，深知對方的球技以及鬥志都是無人能及，所以是他組隊的首選。
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